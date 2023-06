POVIJEST KLAPSKE PISME NA KLISU: Svečano predstavljena monografija „Klape na Klisu 1992.-2022.“

U Domu kulture Jozo Buliga u Klisu sinoć je održana svečana promocija monografije „Klape na Klisu 1992. – 2022.“. Autor monografije, Srećko Listeš, jedan je od istaknutih Klišana koji je 1991. godine osnovao Hrvatsko društvo Trpimir sa zadaćom očuvanja, zaštite i obnove hrvatske kulturne baštine u Klisu. Upravo on je s članovima društva pokrenuo i susret Klape na Klisu, a u svom djelovanju vodio je više projekata o hrvatskoj kulturno-povijesnoj i spomeničkoj baštini. Posljednji u nizu je i ova monografija.

GALERIJA Kliknite za pregled

„Hrvatsko društvo Trpimir Klis od godine 1992. radi na poslovima i zadaćama svojih scenskih djelatnosti te osmišljava, pokreće i organizira koncerte, predavanja, susrete dalmatinskih klapa, tiska glasilo, godišnje zidne kalendare, monografije i druge knjige, postavlja izložbe. Susreti Klape na Klisu organiziraju se kontinuirano od 1992. do danas, uz sudjelovanje više desetaka klapskih sastava iz zemlje i nekoliko iz inozemstva. Klapski susreti idealna su prigoda za popularizaciju višeglasnoga pjevanja u Klisu pa je tako i u mjestu osnovano nekoliko klapa. Tijekom 10. susreta, godine 2000. predstavljan je neprofitni CD Klape na Klisu 1992. - 1999. u produkciji Marina Krešimir Limića. Ova knjiga rekapitulacija je trideset godina stalnoga djelovanja i doprinos je memoriji na koncerte ispred župne crkve i na tvrđavi Klis. Vjerujemo da će čitatelji uživati u njezinim stranicama.“, istaknuo je glavni urednik monografije, Srećko Listeš.

Priprema i objavljivanje monografije podrazumijevalo je i prikupljanje velike i opsežne građe koju je trebalo kronološki odabrati i obraditi. Veliku ulogu u svemu imali su i drugi članovi HD Trpimir kao i aktualni predsjednik društva, Ivica Meštrović.

„Smatramo da monografija ispunjava više svojih zadaća, a u prvomu redu to što je složena i što je kronološki i sustavno objavila događanja u proteklih trideset godina naših, kliških klapskih susreta. To je kratka povijest jednoga vremena u Klisu za koju se nadam da će se nastaviti i u budućnosti. Da bi se to ostvarilo, nužni su ljudi koji će i dalje nastaviti ovu klišku tradiciju te koristim priliku da pozovem sve, naročito mlađe generacije, da se uključe u rad Društva.Vjerujem da će ova monografija potaknuti mnoge da daju malo svoga slobodnog vremena, zanosa i osjećaja te da se aktiviraju i pridonesu održavanju klapskih susreta u našem Klisu.“, riječi su predsjednika društva, Ivice Meštrovića.

Susret i koncert klapa na Klisu uvijek je i jedna od najznačajnijih manifestacija u sklopu Kliškog kulturnog ljeta koji ima nemjerljiv doprinos i u promociji tradicijskog a capella pjevanja.

„Hvala HD Trpimiru na dugogodišnjem radu na očuvanju kliške baštine i klapske pjesme. Ovom monografijom dokumentirali su rad i volonterski angažman organizacije Klapa na Klisu, a u vremenu dok nitko nije, skrbili su i o našoj tvrđavi. Hvala im na svemu.“, naglasio je Jakov Vetma, načelnik Općine Klis.

Svečana promocija završena je, kako i priliči, klapskom pjesmom u izvedbi muške klape Filip Dević.