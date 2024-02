POVIJESNI USPJEH SPLITSKOG BOKSA Osvojili čak 21 medalju!

Splitski boks i splitski klubovi postigli su dosad nezabilježen uspjeh na 34. Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke koje se održalo od 25. do 28. siječnja 2024. godine u Jelkovcu.

Splitski boksači i boksačice osvojili su ukupno 21 medalju na državnom prvenstvu – osam titula prvaka i prvakinja (tri u muškoj konkurenciji u 10 kategorija i pet u ženskoj od sedam kategorija)!

Splitski boksači osvojili su tri zlatne medalje (Vide Prkačin Torcida, Matej Zebić Pauk i Nikica Radonić Split), 4 srebrne i 6 brončanih medalja, a splitske boksačice pet zlata i tri srebra. Treba naglasiti da su se u dosta borbi za medalje međusobno sučelili boksači iz splitskih klubova, što dodatno potvrđuje dominaciju Splićana i pravu renesansu splitskog boksa na 34. seniorskom PPH-u!

Neki klubovi, poput dvostrukih ekipnih prvaka Hrvatske boksačke lige Torcide Split, osvojili su svoje prve seniorske titule (Vide Prkačin 57 kg), a neki su državne titule osvojili nakon dugih godina suše poput BK Pauka Split i BK Splita.

Nekad je naslove i medalje za Pauk osvajao višestruki prvak i olimpijac Vedran Đipalo koji je sad kao trener vodio mladog Mateja Zebića iz Pauka (lani prvak Hrvatske u mlađim seniorima), tek 18-togodišnjeg prvaka u lakoj kategoriji do 60 kg koji je na PPH-u u Jelkovcu imao svoje prve seniorske mečeve u karijeri. Na usponu do trona, u polufinalu je kreirao jedno od najvećih iznenađenja trijumfom nad daleko iskusnijim reprezentativcem, Patrikom Liculom iz Pule, prenosi HBS.

Torcida Split, koja se natječe tek od 2021. godine, nakon dva uzastopna ekipna naslova u Hrvatskoj boksačkoj ligi, prvi put ima pojedinačnog seniorskog prvaka Hrvatske. Zlato za Torcidu izborio je u perolakoj kategoriji do 57 kg tek 19-togodišnji Vide Prkačin, lani prvak Hrvatske U-22, tada kao član splitskog Jokera otkuda je prešao u Torcidine redove.

Uz trijumf Vide Prkačina, torcidaši su prvi put u Jelkovcu dobili i viceprvaka Hrvatska – u srednjoj kategoriji do 75 kg borbu za zlato izborio je sve kvalitetniji Ivan Vukasović s dvije pobjede i zasluženo ponio srebro.

Torcida uz zlato i srebro ponosno nosi i brončano odličje koje je osvojio Ivan Rajčić u lakoteškoj kategoriji do 86 kg. I Rajčić i Vukasović uspješno su se predstavili i u jakoj međunarodnoj konkurenciji na nedavnom 5. Zagreb Grand Prixu u prosincu.

Uz osvajače medalja (Prkačin, Vukasović, Rajčić), za Torcidu su se na PPH srčano borili i Josip Perković, Josip Lovrić i Ivan Burić koji su zaustavljeni u četvrtfinalu. Uz tri muške medalje, dva srebra su osvojile i dvije torcidašice – Silvija Pavičić (do 52 kg) i Antonija Knezović (+81 kg).

Torcidaši i njihovi treneri Dražen Burić i Mate Domazet mogu biti ponosni na ukupni učinak na PPH-u – prva povijesna titula prvaka i ukupno pet medalja za osam Torcidinih članova na prvenstvu! Kada bi se zbrajao klupski učinak na PPH seniora, Torcida bi uz Leonardo Zagreb (četiri srebra) bila najuspješniji klub 34. državnog prvenstva.

Pauk Split osvojio je nakon praktički dva desetljeća titulu prvaka u seniorima (Matej Zebić 57 kg), te naslov viceprvaka u poluvelteru do 63,5 kg (Marin Jelačić borit će se i na olimpijskim kvalifikacijama u Italiji).

Jelačić je na putu do finala PPH-a morao eliminirati i klupskog prijatelja Antu Zebića, Matejovog brata blizanca, nećake predsjednika i trenera Pauka, Vedrana Bošnjaka.

BK Split slavi prvu seniorsku titulu Nikice Radonića (27), lani viceprvaka države, a godinama uspješnog prvaka u kickboxingu. Splitovi iskusni treneri Davor Jurić i Zvonko Giljanović uz zlato Nikice Radonića, čiji je meč s Darijom Petrićem iz Leonarda proglašen i najborbenijim na Prvenstvu Hrvatske, slave i dvije bronce – mladi Andrija Gašpar u velteru do 67 kg, vrijedni borac koji na mečeve u Hrvatsku dolazi iz Njemačke gdje živi, te mladi Bruno Parat u poluteškoj kategoriji do 80 kg.

Joker Split ponio je dvije titule viceprvaka – imao je finaliste u teškoj kategoriji do 92 kg, Arona Vrnogu Gregorija koji je do srebra morao izboriti dvije pobjede, te Marka Buleka u lakoj kategoriji do 60 kg.

Splitski Grom vratio se s tri brončane medalje – tri bronce osvojili su mladi reprezentativci Marijan Vujević (71 kg), Petar Leskur (86 kg) i Marijan Brnić (+92 kg).

Potpunu dominaciju u ženskoj konkurenciji ostvario je splitski Pit Bull – pet pitbullovki, pod vodstvom dr. sci. Marka Žaje i Ante Matasa u pet finala osvojilo je pet titula državnih prvakinja: Lee Lalić (52 kg), Dea Bolanča (60 kg), Karmela Makelja (66 kg), Antonija Zec (70 kg) i Lucija Bilobrk (+81 kg). U tri finala pobijedile su suparnice iz splitskih Torcide i Marjana (Lorena Barbir do 66 kg), pa splitske boksačice ukupno iz sedam ženskih finala donose pet zlata i tri srebra.