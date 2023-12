POVIJESNI DAN "Izborili smo da se i Dalmacija uvrsti u TEN-T koridore! Obuhvaća željezničku i cestovnu infrastrukturu do Splita"

Baltičko more - Jadransko more i Zapadni Balkan - Istočni Mediteran. Dva su to nova koridora Transeuropske prometne mreže (TEN-T) u koje je uključena Hrvatska, nakon što je Europski parlament prihvatio prijedlog Vijeća Europe za izmjenom Uredbe o TEN-T mreži. Podsjetimo, Hrvatska je dosad pripadala dvama koridorima, Mediteranski koridor i koridor Rajna – Dunav, a kako kažu u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, novim prometnim pravcima naša se zemlja uključuje dublje u prometni i gospodarski sustav EU te, možda još i važnije, dobiva mogućnosti za dodatna ulaganja iz izvora EU u željezničku, cestovnu, zračnu, pomorsku i riječnu infrastrukturu, piše Večernji list.

– Uz to, otvara se mogućnost EU financiranja i onih dijelova Hrvatske koji do sada nisu bili prepoznati u Uredbi, poput željezničke i cestovne infrastrukture do Splita te željezničke i cestovne infrastrukture u Slavoniji – zašto je "ulazak" na nove koridore važan, pojašnjavaju u Ministarstvu, dok premijer Andrej Plenković ističe da se ovime Hrvatska u cijelosti integrirala u prometni sustav EU.

– Izborili smo i da se Dalmacija uvrsti u TEN-T koridore! Uredbom je obuhvaćena željeznička i cestovna infrastruktura do Splita, kao i u Slavoniji, a luke Ploče i Split postat će luke osnovne mreže. Rijeka će se nalazitiD.D. & Foto: Rade Popadić, EU na tri koridora. Stvaramo pretpostavke za nastavak velikih ulaganja u razvoj prometne infrastrukture i povezanosti Hrvatske – rekao je Plenković. A kako objašnjavaju u Ministarstvu prometa, kroz proces revizije Uredbe Hrvatska se snažno zalagala za što bolje pozicioniranje svojih prometnih pravaca unutar TEN-T mreže te je prihvaćena većina hrvatskih zahtjeva, od kojih i "promicanje" luke Ploče i Splita u luke osnovne mreže.

– Ovo je stvarno povijesni dan za Hrvatsku, naš prometni položaj i infrastrukturu jer nas očekuju još veća i snažnija ulaganja u cjelokupni prometni sustav. Položaj na TEN-T mreži otvara nam vrata za EU financiranje i onih dijelova Hrvatske koji do sada nisu bili na taj način zastupljeni. Ovime su konačno Split, Dalmacija i Slavonija, cestovno i željeznički prepoznati i sada se nalaze na Osnovnoj mreži EU prometne karte, ali i dio pruga kroz Istru i Podravinu kroz Sveobuhvatnu mrežu – rekao je ministar prometa Oleg Butković.

Ovim izmjenama TEN-T Uredbe, kažu u njegovu Ministarstvu, na koridore je uvršteno novih 450 kilometara željezničkih pruga (npr. istarske i podravske dionice pruga), 430 kilometara cesta (npr. Zagvozd - Imotski - DG), osam novih luka (Korčula, Stari Grad, Hvar, Supetar, Preko, Rogač, Rab i Cres) te pet novih urbanih čvorova (Osijek, Varaždin, Zagreb, Rijeka i Split), čime Hrvatska ostvaruje najveću proporcionalnu izmjenu TEN-T mreže u Europi.