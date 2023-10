Povelja Republike Hrvatske uručena Splitskom skautskom zboru

Povelja Republike Hrvatske je priznanje Republike Hrvatske ustanovljeno Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske. Dodjeljuje se međunarodnim organizacijama, pravnim osobama, stranim državnicima te hrvatskim i stranim državljanima za doprinos razvitku i promicanju međunarodnog položaja Republike Hrvatske te za doprinos znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske. Dodjeljuje ju Predsjednik Republike Hrvatske na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Splitski skauti bili su ponosni i sretni.

"Zaista je emotivan trenutak kada istupite pred Predsjednika svoje države, jer u tom trenutku, sretnom okolnošću da ste na toj dužnosti, svaki vaš korak kojim pristupate po odlikovanje, korak je po gusto tkanom stogodišnjem tepihu kojega su započeli i tkali Nikša Stefanini i brojni izviđački tkalci, kao Silvije i Vuko Bombardelli, Mirjam Tecilazić, Vilim Bujević ing. Petar Matković, Petar Čović, Vinko Podrug, barba Davor Trs, Branko Baldasar, Mirko i Anđelka Kusić, Nada Čišić, Žare Radevenjić, Srđan Milun, Žarko i Ljuba Mekinić, Vesna Ostojić… dragi Slamka, pa sve do nenadmašnog Fiste i uz sve njih – onih bezbroj “tkalaca” zbog kojih je taj tepih tako čvrst i neraskidiv od ljubavi prema Organizaciji i mekan, topao i udoban od rada s djecom i mladima…

Sretni i s dubokim poštovanjem prema svim iskrama logorskih vatri svih tih preko 100 godina, pod kojima su se razvukli milijuni sretnih osmjeha i rastegla stogodišnja vatrometna niska užarenih, sretnih pogleda…sretnih dječnih iskrica….

… razumijevajući da sam u tom hodu prilaženja do pozicije uručenja Povelje, okružen svima njima, bivšima i sadašnjima, nekim ludim ishodom vremenske lutrije, postao ljubimac Sreće i nositelj Časti osobnog koračanja ispred svih njih…

… snivajući isti san koji su svi do sada snivali i koji će ga snivati i nadalje…

… ovu Povelju donosimo kući, u SSZ, i ostavljamo poruku onima koji će to raditi povodom 200-godišnjice…

JEDNOM IZVIĐAČ – UVIJEK IZVIĐAČ!" poručuje Splitski skautski savez.