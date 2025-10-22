Potresna životna ispovijest Simone Mijoković: 'Kako sam tražila ljubav', uskoro u knjižarama

Simona Mijoković (ranije Gotovac), nekadašnje je lice s naslovnica, zvijezda reality emisija, žena čiji je život javnost pratila kroz skandale i blještavilo. Sada sasvim iskreno i ogoljeno po prvi put iznosi cjelovitu životnu priču u potresnoj ispovijesti Kako sam tražila ljubav, koju će početkom studenoga objaviti nakladnička kuća Verbum.

Kroz iskreno svjedočanstvo o vlastitim padovima i nutarnjim ranama, Simona otkriva da se iza blještavila skrivala duša koja je očajnički tražila ljubav na pogrešnim mjestima.

Na potresnim i dirljivim stranicama ove knjige opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti. Našla se, kako sama svjedoči, u najdubljem mraku iz kojeg se činilo da nema povratka.

Simona u knjizi progovara o svom putu kroz suze

Ali upravo iz tog ponora započinje njezin hod prema slobodi. Simona u knjizi progovara o svom putu kroz suze, ispovijedi, molitve i duhovne borbe, od tame grijeha, boli i samouništenja do svjetla Božje ljubavi. Ova dirljiva ispovijest snažno svjedoči o čudu novoga života – o vjeri koja iscjeljuje, o ljubavi koja vraća dostojanstvo i o Bogu koji nikada nikoga ne otpisuje.

Ova knjiga razotkriva tamu, ali još snažnije svjedoči za svjetlo. Ona je ohrabrujuća poruka nade za sve čija su srca ranjena i koji lutaju krivim stazama daleko od istinske ljubavi i sreće. Simona vlastitim primjerom svjedoči: Ma koliko nisko pali, niste bespovratno izgubljeni, postoji Netko tko vas traži i tko vas ljubi i u čijem zagrljaju možete pronaći mir.

Predgovor Simoninoj životnoj ispovijesti napisao je voditelj kuće susreta Tabor fra Ivan Matić, a preporuke knjizi napisali su i regionalna poglavarica Družbe Klanjateljica Krvi Kristove s. Matija Pavić, svećenik i psiholog pater Mijo Nikić, kolumnistica Nikolina Nakić i mnogi drugi.

Knjiga Simone Mijoković predstavit će se javnosti neposredno pred Interliber, a bit će dostupna u svim knjižarama, kioscima Tiska i većim poštanskim uredima.