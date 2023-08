POTRESI UZDRMALI MAĐARSKU Novi potresi probudili stanovnike, očekuje ih se još

Nakon potresa koji je jučer pogodio Mađarsku, rano jutros, oko 4 sata, tamo se ponovno treslo, javljaju mađarski mediji pozivajući se na Seizmološki opservatorij Kövesligethy Radó piše Jutarnji list.

U subotu su se u južnom dijelu Mađarske dogodila dva potresa koji su relativno veliki za mađarske pojmove, a nakon dva potresa od 4,2 stupnja po Richteru uslijedili su manji naknadni potresi.

Danas se u 3.52 osjetio još jedan potres magnitude 4,2 u blizini Szarvsa, a nešto kasnije, u 5.13 sati, osjetio se još jedan potres magnitude 3,5. Ti su potresi mnoge stanovnike probudili iz sna.

Seizmološke službe javljaju da se očekuju i daljnji naknadni potresi na tom području.

Najnoviji potres u Mađarskoj detektirao je i Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), a oni magnitudu procjenjuju na 4,0.

🔔#Earthquake (#földrengés) M4.0 occurred 14 km S of #Mezőtúr (#Hungary) 7 min ago (local time 03:52:58). More info at:

— EMSC (@LastQuake) August 20, 2023