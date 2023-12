POTRESENA NAKON SUPRUGOVE SMRTI Neve je samo zbog voljenog Zvone napustila Split

Nevenka Bekavec šest je godina provela u braku sa Zvonimirom Petričevićem, umirovljenim nosačem kofera. Sinjanin ju je osvojio na prvu u Međugorju na hodočašću. Često se hvalila kako je obasipa pažnjom, piše 24sata.

Tužna vijest proširila se u srijedu medijima. Bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Nevenka Bekavac postala je udovica. Izgubila je supruga Zvonimira Petričevića (49). Teško se nosi s time. Potresena je, šokirana, ali vidi 'svjetlo'. Hrabro kaže kako život mora ići dalje.

Njihova ljubav bila je jača od kušnji

Šest godina provela je u braku sa svojim Zvonom, umirovljenim nosačem kofera. Sinjanin ju je osvojio na prvu u Međugorju na hodočašću. Često se hvalila kako je obasipa pažnjom, kupuje joj poklone. Preživjeli su izazove, kušnje, koronavirus.

Zbog pandemije je simpatična Neve 'zapela' u Sinju kod dragog. Teško joj je padalo što je izgubila slobodu kretanja. Žalila je za vremenima kad je mogla u Split bezbrižno s prijateljicama na kavu.

"Ne rade kafići, a šta ćeš, tako je kako je. Eto moram i ja doma stat, šta ću. Svi su mi doma ok, to je najbitnije, čekam da prođe taj korona virus. Slažem garderobu, izađem oko kuće i protrčim malo do parka. Kuvam juhu i punjene paprike, ono šta može stat. Ali proći će i ovo, brzo, nadam se", govorila je te 2020. godine.

Za godišnjice dobivala parfeme

Sa Zvonom je dobro funkcionirala, iako su puno vremena provodili kod kuće. Nisu se svađali, isticala je. Vrijeme je kratila gledajući turske sapunice i show 'Ljubav je na selu'. Dragi joj je pomagao oko kuće. Bila je iznenađena kako je sve teklo. Te su godine imali treću godišnjicu braka.

"Ove godine nema restorana. Ručak uz svijeće, to sam priželjkivala. Dosad smo uvijek išli u pizzeriju u Sinju. A poklonio bi mi Zvone do sad parfem za godišnjicu", zaključila je tad.

Brak ju je promijenio fizički jer puno radi

"Kuham, čistim, perem. A Zvone? Eno ga u kući, u penziji je", govorila je Neve. No nije se predala. Trčala je tad svaki dan po sat vremena.

"Malo hodam, malo trčim, malo se istežem. Ima i drugih ženskih tako na stazi. Nosim tajice, dašta, iako dosadile su mi, tila bi malo nosit farmerice i suknje, ali nemam di", isticala je.

"Kad te neko voli, voli te i debelu i mršavu"

Na estetski zahvat ne bi otišla.

"Bi jedino ako vježbama ne bi uspila vratit liniju. Dok mislim da nešto sama mogu promijenit ne bi. Ne mislim da su se ženske koje su bile na tome uljepšale. Gledam ova, gledam ona povećala grudi. Šta ju je to usrećilo? Kad te neko voli, voli te i debelu i mršavu, i sa šminkom i bez šminke. Uostalom kad voliš sebe vole te i drugi. Privlačiš kad si sretan u životu", govorila je.

Odmalena je htjela biti manekenka. Otac je mislio da će biti pjevačica, no ona je htjela šetati modnom pistom. Kao mala lijepila je slike slavnih manekenki na zid. Uzor joj je bila Cindy Crawford. Voljela bi se ponovno okušati u manekenstvu.

"Šta će mi bit kasno. Nikad nije kasno. Da počinjem ispočetka da, ali samo bi se tribala podsjetit svega. Hodanja, poziranja... Gledala sam ženske i starije od mene u Jokera kako nose modne revije. Mogla bi i ja tako. Samo ne bi tila nosit prozirno, ne sviđa mi se to. Ali ovako majice i farmerice, haljine, zašto ne", otkrila je ranije.

Priznala je i kako bi se ponovno prijavila u show 'Ljubav je na selu', u kojemu je sreću tražila kod trojice farmera. Ivicu Stapića iz mjesta Habjanovci upoznala je u petoj sezoni showa. Idući je bio Goran Žigo, jedan od najupečatljivijih kandidata te emisije. Potom Dražen Božić iz BiH.

"No ne mogu jer sam udata. Ali tko zna šta će biti", smijala se tada Nevenka