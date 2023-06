POTRES ZATRESAO SUSJEDSTVO Ljudi se probudili u panici: "Vrlo jako je bilo!"

Rano jutros nešto iza 5 sati je zatresao područje Srbije i Rumunjske. Naime, prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara, i to 12 kilometara sjeveroistočno od grada Tismane u blizini granice sa Srbijom.

Kako javlja EMSC-a, magnituda podrhtavanja bila je 4,2 po Richteru. Na aplikaciji, građani komentiraju kako je potres trajao tri sekunde.

"Vrlo jako je bilo", jedan je od komentara. Nakon ovog potresa, uslijedio je novi, ali znatno slabiji. Magnituda tog potresa bila je 2,8 po Richteru.

After sudden shaking, there is a rush of visitors using the LastQuake app & the EMSC websites, as well as tweets on Twitter, which alerts the EMSC that a seismic event has probably occurred.👇 pic.twitter.com/H4irI1xRCC

— EMSC (@LastQuake) June 19, 2023