POTRES U SUSJEDSTVU! Podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj: "Bio sam u kući i nije bilo ugodno"

Novi potres je danas nešto prije 17 sati zatresao područje Bosne i Hercegovine. Kako javlja EMSC, epicentar potresa bio je oko 30 kilometara od grada Banja Luka, a zabilježena magnituda podrhtavanja je 2.8 stupnjeva prema Richteru.

⚠Preliminary info: #earthquake (#potres, #zemljotres) about 20 km SW of Slavonski Brod (#Croatia) 2 min ago (local time 16:47:31)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/hf6bGL88PJ

— EMSC (@LastQuake) February 26, 2024