Potres u Petrinji!

Na području središnje Hrvatske rano jutros, u 5:22 sati po lokalnom vremenu, zabilježen je slab potres magnitude 2,2 prema Richterovoj ljestvici, potvrdio je Europski seizmološki centar (EMSC). Epicentar je bio kod Petrinje, 12 kilometara jugozapadno od Siska, odnosno 44 kilometra jugoistočno od Zagreba, na dubini od 14 kilometara.

Iako nije bilo materijalne štete, potres je osjetio dio građana Sisačko-moslavačke županije, regije koja se još uvijek oporavlja od razornog potresa iz prosinca 2020. godine. Korisnici EMSC-ove aplikacije komentirali su svoja iskustva, navodeći: "Ovo je bilo jako", "Poprilično zatreslo i životinje su se uznemirile."

Stanovnici pogođenih područja i dalje su izrazito osjetljivi na seizmičke aktivnosti, bez obzira na njihovu jačinu. Svaka nova vibracija podsjetnik je na teške trenutke i gubitke koje su mnogi pretrpjeli.

