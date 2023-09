POTRES POGODIO ITALIJU! Ljudi pišu na društvenim mrežama: "Vrlo ružno, prestrašili smo se"

Potres maginute 4.4. stupnja prema Richteru zatresao je danas oko 10 sati i 30 minuta talijansku obalu. Kako javlja EMSC na društvenim mrežama, epicentar potresa nalazi se 26 kilometara sjeveroistočno od grada Senigallia.

🔔 #Earthquake ( #terremoto ) M4.4 occurred 26 km NE of #Senigallia ( #Italy ) 3 min ago (local time 10:38:19). More info at: 📱 https://t.co/bvL9EDQjKG 🌐 https://t.co/ZGFS65ZH7z 🖥 https://t.co/B2dMtLukuK pic.twitter.com/e7vVx8C9MW

Brojni Talijani osjetili su ovaj potres te su otkrivali svoje dojmove na društvenim mrežama i na stranicama EMSC-a.

"Treslo je jako",

"Vrlo neugodno",

"Na obali smo, treslo je užasno",

"Vrlo ružno, prestrašili smo se",

"Bilo je jako neugodno", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

#Earthquake (#terremoto) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.4 || 26 km NE of #Senigallia (#Italy) || 3 min ago (local time 10:38:19). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/hRdfJhWPbM

— EMSC (@LastQuake) September 13, 2023