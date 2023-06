POTRAGA ZA PODMORNICOM JOŠ TRAJE Čulo se lupanje s lokacije Titanica, stigli prvi rezultati

I dalje traje dramatična potraga za malenom podmornicom s peteročlanom posadom koja je nestala spuštajući se do olupine Titanica koja se nalazi 3800 metara pod morem u blizini obale Newfoundlanda u Kanadi.

Kontakt je izgubljen u nedjelju, a u srijedu su mediji objavili da su zabilježeni zvukovi lupanja tijekom potrage.

Posade koje traže podmornicu čule su zvukove lupanja u intervalima od 30 minuta, a lupanje se čulo i četiri sata kasnije nakon što su postavljeni dodatni sonarni uređaji, prenosi portal dnevnik.hr.

Click here to watch Tuesday's press briefing from today regarding the continued search for the 21-foot submersible, Titan, 900 miles east of Cape Cod: https://t.co/FiMrK1dWZG #Titanic

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 20, 2023