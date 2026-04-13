Postira kup 2026: Vikend pun baluna i mladih talenata na Braču

Prošli je vikend bio otok u balunu. Otok je Brač, a turnir u Postirama.

Tradicionalni 11. po redu "Postira kup" održan je i ove godine. Na dva terena podijeljena na četiri igrališta u Postirama natjecala se 51 ekipa u četiri uzrasne kategorije. Vikend pun baluna za mlade nogometaše koji su došli iz cijele Hrvatske, neki klubovi kao gosti potegli čak iz Crne Gore i Slovenije. Nije nedostajalo ni podrške roditelja u pratnji djece koji su ugodno iskoristili lijepo vrijeme za navijanje, ali i za zabavu i opuštanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

NK Osijek igrao je dva od četiri finala i u oba trijumfirao, NK Spalato igrao čak tri same završnice i u dva finala bio najbolji. Zapažen rezultat ima i DU Talent, ali i NK Zagreb koji je nastupio u više kategorija. Raduje nas dolazak NK Dinare iz Knina koja je osvojila tri četvrta mjesta, NK Zlatni gol, Sloge, Omladinca, Hajduka naravno, Konavala, Jadrana iz Kaštel Sućurca, Ugljana i Pašmana, Junaka iz Sinja, splitskog Pomaka, zatim bračkih ekipa te svih roditelja - navijača.

Kategorija U8 (2018. godište)

4. Mjesto NA Konavle

3. Mjesto HNK Jadran Kaštel Sućurac

2. Mjesto NA Zlatni gol

1. Mjesto NK Spalato

Najbolji strijelac: Noa Bradarić (Zlatni gol) i Ivan Bralić (Spalato)

Najbolji vratar: Vice Brodarić (Spalato)

Najbolji igrač: Luka Ištuk (Spalato)

Kategorija U9 (2017. godište)

4. Mjesto NK Dinara

3. Mjesto NK Zagreb

2. Mjesto NK Spalato

1. Mjesto NK Osijek

Najbolji strijelac: Fran Raštegorac (Osijek) i Filip Džaja (Dinara)

Najbolji vratar: Leon Čamber (Spalato)

Najbolji igrač: Marin Baban (Osijek)

Kategorija U10 (2016. godište)

4. Mjesto NK Dinara

3. Mjesto ŠN DU Talent

2. Mjesto HNK Hajduk

1. Mjesto NK Osijek

Najbolji strijelac: Jure Jerković (Osijek)

Najbolji vratar: Marko Ževrnja (Hajduk)

Najbolji igrač: Marul Juzbašić (Osijek)

Kategorija U11 (2015. godište)

4. Mjesto NK Dinara

3. Mjesto NK Zagreb

2. Mjesto NK Spalato

1. Mjesto ŠN DU Talent

Najbolji strijelac: David Jakopec (DU Talent)

Najbolji vratar: Antoni Bede (DU Talent)

Najbolji igrač: Roko Lučić (DU Talent)