POŠTA JU DANIMA 'VOZALA' OKO PAKETA, USLIJEDIO ŠOK KADA JE PRONAĐEN "Ne vjerujem na šta su sve ljudi spremni zbog 10 kinder čokoladica!"

Još jedno loše iskustvo s Hrvatskom poštom s javnošću je odlučila podijeliti djevojka Nina. Kako je ispričala, umjesto paketa teškog deset kilograma punog slatkiša i blagdanskih ukrasa dobila je upola lakši paket. I to nakon višednevne potrage za njime od jedne do druge poslovnice Hrvatske pošte.

Idemo redom.

"Kako nisam bila doma 24.11. preusmjeren mi je paket od DHL-a u poštu u Dubravu. Pošaljem sestru u subotu po paket jer nisam bila u Zg-u. Kaže sestra da joj je teta rekla da paket još nije došao u Dubravu da je u Sesvetama, kaže joj da nazvat će ju kad dođe paket.

Ponedjeljak nitko ne zove. Zovem ja korisničku službu da mi oni još provjere, nakon 45 min čekanja, javi se gospodin kaže idite u Dubravu tamo je paket. Prema broju pošiljke paket je stigao u Sesvete 25.11 u 7 ujutro, a u Dubravu u subotu 25.11 u 13:47", uvodi nas u priču mlada Nina.

"Cijela pošta je tražila paket nema paketa. Kutija od teška 10 kila, žuta velika znači nemoguće da ju nitko nije vidio. Uzima voditeljica moj broj i opet kaže zvat ću vas kad saznam nešto. I reko 'ajde nema veze, greške se događaju'. Možda je netko od kolegica zaprimio paket i negdje ga stavio. S tim da sam pitala 'jel moguće da je paket u Sesvetama, da mi nije problem otići tamo po paket', kaže 'nije, netko ga je primio mora biti tu'".

Ali paketa nema. I prođu još tri dana, dođe i utorak, 28. studenog, a od strane Pošte šutnja. Ni poziva ni razglednice,. A ni paketa.

Žuti paket od 10 kilograma nije baš neuočljiv

"Utorak, 28.11., nitko me ne zove povratno oko 12 zovem ja njih. Čekala sam 1 sat i 20 minuta. Konačno se netko javi i ispričam ženi situaciju, dam broj za praćenje. I opet paket je u Dubravi, tražim mail ili broj gdje se mogu žaliti. Šaljem mail i poslije posla u poštu", priča dalje Nina.

Razumjela bih da je u pitanju koverta pa da se zametnula negdje ili manja kutija, ali paket od 10 kilograma ne moše samo tako 'nestati'. K tome još i žute boje.

"Nisam im dala mira doslovce jer sam mislila da je netko ukrao paket. Razumijela bi da je neka koverta ili kutijica pa da se zametnulo negdje, al kutija 10 kila teška još k tome žut.

I evo mene opet u pošti i sve ispočetka.. Cura koja je bila na šalteru hoda, traži paket kaže kolegici šta sam joj ja rekla i čujem gospođu: 'Šta je opet danas došla?'

Samo sam ignorirala i mislim si 'doć ću još 100 puta jer je to nešto moje i neću čekat mjesec dana se neko sjeti meni dat paket'. Pitam opet jel sigurno paket nije u Sesvetama po četvrti put? Kaže 'ne, mora bit tu'.

I vidim zvoni mi mobitel, javljam se kaže gospođa da je provjerila i da je paket ipak u Sesvetama. A ta ista gospođa preko telefona radi u pošti u Dubravi i čula je da sam tu i kaže mi da odem tamo i da tražim voditeljicu", navodi Nina i kreće u Sesvete da napokon preuzme svoj paket.

Lakši za pet kilograma

Kada ga je preuzela od djelatnice Pošte, na prvu joj se učinio nekako lagan, znajući što se sve nalazi unutra, ali isfrustrirana sagom oko pronalaska istog odlazi kući sa žutim paketom sretna što je nakon dana i dana potrage pronađen.

"Dođem u Sesvete preuzimam paket, ali nekako mi se čini lagan. Budem ga doma izvagala baš da vidim jel mi se čini. Isfrustrirana već idem konačno doma s mislima 'aj bar ga niko nije ukra'. Ali opet mi nešto govori da je prelagano. Unutra su trebali bit raznorazni slatkiši, ukrasici za blagdane i tako.

Dođem doma stavljam paket na vagu 5.125 kg, a na paketu 10.1 kg. Znači fali 5 kila..Otvaram paket, a u njemu ničeg što je trebalo biti. Od svih silnih čokoladica i blagdanskih ukrasa šta su trebali biti nema ničeg. Sva sreća pa imam slike paketa netom prije nego je poslan pa znam šta bi unutra trebalo biti.

Pogledam 2 vrste trake poljepljeno po paketu. Nije stvar ni u čokoladicama ni u tim ukrasima nego u principu da netko ide otvarati ii krasti to mi nije jasno.

I da se tomu ne staje na kraj nisam ja ni prva, a nažalost ni zadnja kojoj se tako nešto desilo.. Al da se takve stvari stalno događaju i to bez posljedica..Ne mogu vjerovati. Dođem tamo i kaže mi voditeljica koja me primila da je vidla da to baš nije teško 10 kila, a ja budala nisam rekla da mi izvaže paket. Jedino je ta gospođa u Sesvetama pomogla i na tome joj zahvaljujem, pisale smo pritužbu i prigovor na sve to i mislim da neće uroditi plodom.

Popisala je sve što je našla, a ja sam joj rekla što je trebalo biti u kutiji jer kažem imala sam slike", navodi Nina.

Ne može vjerovati na što su sve ljudi spremni zbog 10 kinder čokoladica i par kuglica.

Pisala je prigovor, ali...

"Eto i pišem ovu grozotu i dalje ne vjerujući na šta su sve ljudi spremni zbog 10 kinder čokoladica i par kuglica. Evo ja želim da svi znaju kako posluju ovi u pošti, da se razumijemo u paketu je bilo gluposti vrijedih 150 eura nije to mala cifra. Tu su slike da vidite kako je poslano, a što je došlo. I zanima me kome dalje prijaviti rad naše divne hrvatske pošte? Da se ovom stane na kraj jer ovo su sada čokoladice i ukrasi, a drugi dan će biti nečija puno vrijednija imovina.", pita se Nina, ali da ta prijava zbilja urodi plodom.

Svoju priču objavila je i na društvenoj mreži, a na objavu su uslijedili brojni komentari. Izdvajamo neke od njih.

"Zato sto ih nitko ne tuži i sve prođe tako ispod radara, da netko odgovara i plati za svoja nedjela ne bi se to dešavalo",

"Ajoj hrvatska pošta, ne mogu naći adresu u mjestu s dvije ulice, a kamoli paket isporučiti",

"Šaljite prigovor na mail adrese članova uprave Hrvatske pošte. Morate dobiti odgovor. Onda ne mogu reći da nisu svjesni da se takve stvari događaju. Oni su odgovorni za to",

"Evo ja sam osobno radnica u pošti i ne mogu uopće vjerovat da se ovo dogodilo i da je ovo nekome uopće palo na pamet napraviti. Prežalosno i tužno...

Samo da kažem da je ona na šalteru najmanje kriva za to, dalek je put dok paket dođe do šaltera",

"Nadam se da će od tih slatkiša koje su ukrali dobit jako dobar proljev",

"Moj savjet: ako je paket od fizičke osobe, kažite joj da oblijepi cijelu kutiju ljepljivom trakom. Neka ju toliko mumifcira trakom da nikome ne padne na pamet otvarati".