POSLJEDNJA PREMIJERA 71. SPLITSKOG LJETA Irina Čaban Bilandžić: Balet koji nosi osjećaj nježnosti i lakoće

Danas se u atriju Hrvatskog narodnog kazališta Split održala press-konferencija na kojoj je predstavljena posljednja premijera 71. Splitskog ljeta „Chopiniana/Valpurgina noć“ u dvorištu OŠ Spinut u izvedbi baletnog ansambla HNK Split. „Chopiniana“ je romantični, klasični balet bez radnje koji je koreografirao Mihail Fokin na odabrane klavirske skladbe Frédérica Chopina, a na koregorafiju će na splitsku scenu prenijeti Anastasiia Matvienko.„Valpurgina noć“ baletna je scena iz Gounodove opere Faust čiju neoklasičnu koreografiju potpisuje Leonid Lavrovski, a njenu splitsku izvedbu Denis Matvienko.

Ravnatelj festivala i intendant HNK-a Split Vicko Bilandžić pozdravio je okupljene: „Pozdravljam našeg ravnatelja Denisa Matvienka i Anastasiiu koja je prihvatila koreografirati Chopinianu, da budemo efikasni i da pokažemo iskustvo. Pozdravljam i Solomona Osazuvu koji je došao iz Ljubljane, sjajnog pleesača kojeg ćemo, siguran sam, još puno puta gledati na našoj pozornici. Pozdravljam i Oleha Lihaija, našeg dragog gosta. Pozdravljam i Evu Karpilovsku, prvakinju u naslovnoj ulozi, a gospođi Čaban Bilandžić čestitam na naslovu nacionalne prvakinje, potpuno zasluženo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Došli smo gotovo na sam kraj Festivala, bavili smo se velikim vladarima i vođama u najboljem i najluđem vremenu. U vremenu kad se u raznim situacijama, i prigodnim i neprikladnim, urlaju neki pozdravi zbog kojeg je narod patio, a pojedinci radi neke stvari na koje nitko nije ponosan. Mi završavamo ljeto jednim apaurinom, smirenjem. Mislim da smo uspjeli u sedam dana razmišljanja oko alternative za Bene pronaći odličan scenarij s OŠ Spinut, a vjerujem da ćete uživati u toj ljepoti. Baletni je ansambl obnovljen, odnosno osvježen, došla su neka nova lica. Što se tiče nove pozornice u OŠ Spinut, svašta se kombiniralo u tih sedam dana nakon onog strašnog nevremena, razmatrali smo razne scenarije, mogućnosti da bismo na kraju došli do zaključka da je Spinut jako dobra opcija. Na taj je izbor bilo puno otpora, ali vjerovali smo u lokaciju koja je izvrsna u kontekstu ove premijere, a ujedno je i poetična, i u skladu s prirodom te da u nju stanu balet i orkestar, a da je u pristojnom krugu Splita i da ne idemo u Dicmo ili Dugopolje. Mislim da smo dugoročno otvoriti scenu za Splitska ljeta. Prve smo godine imali Bene, druge godine smo to pokušali na trajektu pa smo i to uspjeli, i sada smo dobili Srebrna vrata i OŠ Spinut koja nije nova jer se tamo već jednom igralo, no sada je ona u novom ruhu, obnovljena. Stekli smo nekakvu perspektivu kako da je okrenemo i logistički nam je od velikog značaja. Logistički je rad jako teško naći, kao i osoblje i tehniku koja to može iznijeti, a ne prenositi sa lokacije na lokaciju. Njima će uslijediti posebna zahvala.“

Riječ je potom preuzela Anastasiia Matvienko: „Ovo mi je prvo iskustvo postavljanja baleta, jako je zanimljivo, ali i teško. Dosad sam kao solistica razmišljala o koracima i što samo ja moram raditi, a sad kao baletna majstorica moram poznavati sve plesače, sve forme baleta, glazbu, sve. Nije lako, velika je odgovornost. U globalu mislim da je ovo odlično iskustvo za splitski balet jer je ovo potpuno nova „Chopiniana“. Pokušavala sam u koreografiju utkati dio onoga što se sada izvodi u Marijinskom kazalištu, gdje je ujedno i bila praizvedba djela. Ima jako puno različitih koraka, ali u globalu ovo je velika prilika čak i za koreografa. Ruke moraju biti dolje, prsti, ramena, sve. Koraci su laki, ali stil je jako težak i ansambl je napravio odličan posao, nadam se da ćete uživati gledati ih. Ambijent je prekrasan, među drvećem koja je prirodna kulisa, na probi s kostimima bio je divan osjećaj, uz prelijepu glazbu. Ovo je klasični, bijeli balet.“

Zatim je Irina Čaban Bilandžić predstavila Chopinianu: „Chopiniana je balet koji nema nikakvu priču, likove, karaktere, ali njezina lirska melankolika, romantika i koreografijadonosi atmosferu i doživljaj kao da gledate san. Bitno je da je cijeli pokret u skladu s glazbom koja je nježna i stvara živu sliku na sceni. Koreografija nema puno akrobacija, tehnike, nikakve karakterne strastvene strasti, što je donekle njezina teškoća – svaki je pokret nježan, fluidan i spor, ali u sebi mora nositi lakoću, a to je istovremeno jako teško, nije jednostavno za izvođenje. Balet koji ne nosi priču nego osjećaj nježnosti i lakoće.“

Baletan Oleg Lihai također je prokomentirao Chopinianu: „Chopinova glazba živi u svakom trenutku, lagana je, romantična i nostalgična. Izazov je održati tu lakoću, a pokazati emociju. Sve je u povjerenju i zajedničkom radu. Jako sam sretan što ću dijeliti pozornicu s Irinom, vrlo je profesionalna. Nadam se da će publika osjetiti istu emociju kao mi koji plešemo na pozornici.“

„Valpurgina noć“ drugi je dio izvedbe, a najavila ju je Eva Karpilovska, prvakinja Baleta: „Na početku vas želim pozvati jer smo marljivo pripremali ovu produkciju, bilo je vrlo teško i naporno, ali nadam se da će se vidjeti rezultat. Dugo nismo radili nešto klasično na Splitskom ljetu, pa je i to izazov za nas plesače, lokacija je divna. „Valpurgina noć“ je jako zanimljiva, nisam mislila da ćemo ovdje ikad to izvoditi, dođete u svijet nimfa, vragova, Bakha – boga vina i veselja, a moj je lik posrednik između svijeta bogova i ljudi. To je kratak, ali vrlo lijep dio, nadam se da će vam se svidjeti.“

Austrijski gost Solomon Osazuva također je govorio o Valpurginoj noći: „Ovo će biti moja premijera Valpurgine noći, mislim da se nije izvodila osim u Rusiji. Bit će to odličan kontrast Chopiniani, prvi je dio o klasičnoj tehnici, a drugi o kušnjama. Svaka sekunda traži da budemo u narativu, u ulozi. Vrlo mi je ugodno raditi s ovim ansamblom i upijati Denisovo znanje, sretan sam što ću moći interpretirati njegovu ideju.“

Koreograf Valpurgine noći, ravnatelj Baleta HNK Split, Denis Matvienko zaključio je press-konferenciju: „Jako sam sretan jer ovo je kraj sezone, jako smo umorni, ali kad sam vidio probu s kostimima i svjetlom, posebno Chopinianu, vidim nešto prekrasno, iako uvijek moramo raditi bolje i više. Ja sam tip koji prvo vidi pogreške, ali sretan sam jer ćete na nastupu vidjeti koliko je ovo predivan ansambl koji pleše sjajne komade. Anstasiia je vrlo profesionalna i napravila je odličan posao, uvijek je spremna na probi, a ja sam sklon improviziranju. Pozvana je jer odlično poznaje Chopinianu. Što se tiče Valpurgine noći, uz divnu meditativnu glazbu osjećate se kao da ste u snu tijekom Chopiniane, a onda slijedi paklena energija – Solomon je izvrstan u toj đavolskoj ulozi, ima sjajnu tehniku i skokove.

Presretan sam jer sljedeće sezone ostaje s nama, to je odličan potez za ansambl. Ovo je dobro iskustvo za umjetnike. I Ansambl svaki dan naporno radi, noge ti moraju biti snažne, a gornji dio tijela fluidan. Vidio sam fotografije s proba, nevjerojatne su, sva ta svjetla i drveća iza pozornice daju dodatnu impresiju. Dobio sam neke poruke koje govore da je to potpuno novo kazalište. Chopiniana je oldstyle, kažu da je poznaju samo ruski plesači, a sad će je plesati i Hrvati. Iako zbog obaveza nije mogao doći na press-konferenciju, moram napomenuti da smo jako sretni što radimo s maestrom Mihailom Sinkevičem. Poznajemga dugo, preko 20 godina, on nije samo dobar dirigent, imamo mnogo dobrih dirigenata, nego i sjajno poznaje plesače, a to je jako bitno jer je baletna glazba jednostavna za sviranje, ali nije lako raditi s plesačima, on zna plesne termine.

Ako niste dobro upućeni u njih, jako je teško, a maestro Sinkevič sa svim je dobro upoznat. Glazba za Šeherezadu i Class Concert simfonijska je, teška, ali dirigent je bio u odličnoj sinergiji s plesačima koji su također bili odlični.“