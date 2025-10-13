Poslastica za glazbene sladokusce - najbolji gitaristi svijeta ponovno u Splitu

Od 2. do 7. studenoga 2025. Split ponovno postaje središte svjetske gitarističke scene. Trinaesto izdanje festivala Dani klasične gitare, donosi šest koncerata vrhunskih izvođača iz Brazila, Italije i Hrvatske, te nastupe mladih virtuoza koji predstavljaju budućnost klasične gitare.

Festival otvara svjetska gitaristička senzacija Yamandu Costa , brazilski virtuoz i dobitnik Grammyja, koji će u nedjelju, 2. studenog, u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split izvesti autorske skladbe inspirirane bogatom glazbenom baštinom Južne Amerike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Već sljedeće večeri, publiku na istom mjestu očekuje “Ladies’ evening”, koncert posvećen ženama u svijetu gitare. Nastupit će mlada talijanska gitaristička zvijezda Carlotta Dalia te hrvatski Duo Stojaković – Čižmek, izvodeći djela poznatih skladateljica 20. i 21. stoljeća.

U srijedu, 5. studenog, festival seli u Solin, gdje će u Domu kulture Zvonimir nastupiti talijanski duo “Rêverie”. Gitarist Luciano Pompilio i sopranistica Giusy Pompilio, otac i kći, izvest će poznate talijanske arije i španjolske pjesme. Dan ranije, 4. studenoga, isti program bit će izveden i u povijesnom Hvarskom kazalištu, čime se festival dodatno širi van Splita.

„I ovogodišnje izdanje potvrđuje kako smo izrasli u manifestaciju značajnog međunarodnog karaktera. Svake godine ugostimo renomirane umjetnike iz različitih dijelova svijeta, a pritom stvaramo prilike i za mlade hrvatske gitariste da se predstave uz bok velikim imenima. Ponosan sam što je Split prepoznat kao grad koji privlači svjetsku gitarističku kremu.“- ističe utemeljitelj i direktor festivala Josip Dragnić.

Završnica festivala posvećena je mladim hrvatskim glazbenicima. U četvrtak, 6. studenog, u prekrasnom ambijentu crkve sv. Križa u Varošu, nastupit će Filip Mišković, mladi kaštelanski gitarist s trenutnom nizozemskom adresom i dobitnik brojnih međunarodnih nagrada, dok će festival zaključiti koncert “Mladi virtuozi” u Sveučilišnoj galeriji 7. studenog. Na završnoj večeri nastupaju Miro Domazet, ovogodišnji pobjednik najprestižnijeg svjetskog gitarističkog natjecanja Guitar Foundation of America, mladi omiški virtuoz Noa Šaban te Trio Appogiatura (Miroslav Mrass, Ivo Baule i Lukas Tavić), diplomanti splitske Umjetničke akademije.

Trinaesto izdanje Dana klasične gitare održava se pod pokroviteljstvom Grada Splita, Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije te Turističkih zajednica Grada Splita i županije splitsko-dalmatinske, uz potporu Talijanskog instituta za kulturu i proizvođača gitarske opreme D’Addario. Festival i ove godine nosi EFFE etiketu Europskog festivalskog udruženja, potvrdu međunarodne kvalitete i ugleda.

U proteklih 12 izdanja festivala održano je 56 koncerata koje je posjetilo više od 8.000 ljubitelja klasične gitare. Organizator festivala je Udruga GitaraSt, suorganizatori su JUK Hrvatski dom – Split, Sveučilište u Splitu, JUK Zvonimir Solin i JUK Hvar 1612, a detalje programa možete pronaći na www.danigitare.com .