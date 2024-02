POSEBAN DAN Kada rođendan slave rođeni 29. veljače?

Dana 29. veljače rođene su brojne slavne osobe među kojima i Papa Pavao III. - 1468, talijanski skladatelj Gioacchino Rossini - 1792, indijski premijer Morarji Desai - 1896, američki glumac Dennis Farina - 1944, serijski ubojica Richard Ramirez - 1960. i britanska glumica Ema Barton - 1976. Jedini poznati čovjek koji se rodio i umro na ovaj dan bio je premijer Tasmanije sir James Wilson (1812–1880). 29. veljače 1504. godine Kristofor Kolumbo je iskoristio pomrčinu mjeseca kako bi uvjerio indijance da ga opskrbe zalihama hrane, a 29. veljače 1992. BiH je održala referendum o neovisnosti.

Ovaj dan se u nekim tradicijama držao nesretnim poput 13. petka pa se tijekom njega nisu preporučivala vjenčanja. U nekim zemljama pak muškarci nisu smjeli odbiti žene koje su ih zaprosile 29. veljače, u protivnom bi morali plaćati velike odštete.

Neki ljudi rođeni 29. veljače rođendan slave svake prijestupne godine, a drugi ga običnim godinama proslavljaju 28. veljače ili pak 1. ožujka, piše tportal.

U dječjoj literaturi postoje brojni primjeri ljudi koji su tvrdili da imaju četiri puta manje godina nego što su stvarno imali jer su bili rođeni 29. veljače. Ova ideja upotrijebljena je i u zapletu komične opere 'Pirati Penzance' Gilberta Sullivana iz 1879. U njoj je mladić Frederic bio dužan služiti kao pomoćnik pirata do svoje 21. godine. Napunivši 21. on napušta skupinu i zaljubljuje se. Međutim, prema piratskom pravilniku dužan je služiti do svojeg 21. rođendana. Budući da je rođen 29. veljače, na taj dan trebao je čekati do 80-ih godina svog života pa je prisiljen napustiti zaručnicu i vratiti se među gusare.