Poruke otkrile novu aferu: "Kako neću popi*dit, otvorila sam ti prostor kao nikome"

Tužiteljica Snježana Bajan se nije ustručavala dati do znanja Josipi Rimac što želi, a htjela je višu funkciju.

"Jesi li sve poduzela da ja dobijem ono gori što zaslužujem. Samo i isključivo očekujem da ti to riješiš", "Ja kad odem gori 24 sata sam tvoja", "Zakaži mi kod Plenkovića da mu ja kažem", bile su poruke Bajan.

"Ti si opičena", odgovorila joj je Rimac.

"Svi u DORH-u znaju da sam otukla onaj grad", nastavila je Bajan.

Da je pokušala napredovati u tužiteljstvu preko političkih veza tada utjecajne HDZ-ovke Josipe Rimac, iščitava Jutarnji list, koji je u posjedu 1800 poruka koje je Bajan poslala. Ona je kao državna odvjetnica dala pozitivno mišljenje na prijedlog kasnije osuđene ravnateljice Uprave da se obitelji Rimac dodijeli još jedan državni stan. Provjeravali su te njezine odluke nadređeni u državnom odvjetništvu, nisu našli ništa sporno.

"Kako neću popi*dit, otvorila sam ti prostor kao nikome", pisala je Bajan.

Nakon što je USKOK 2020. oduzeo mobitel Josipi Rimac i tako došao u posjed poruka koje je ona razmjenjivala s tužiteljicom Dnevnik Nove TV, doznaje da su provjeravali ima li tu elemenata kaznenog djela i ustanovili da nema, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Proslijedili su sve DORH-u zbog moguće stegovne odgovornosti, ali oni su utvrdili da je nastupila zastara. Tužiteljica je tako prošla bez sankcija, dobila je samo smanjenu ocjenu.

"Neka se očituju svi kojih se to tiče, mi smo preplavljeni korespondencijom koja postoji u pojedinim spisima. Tko nju i zašto pušta, ja bih se zapitao da sam na mjestu državnog odvjetništva, tko to pušta", poručio je premijer Andrej Plenković.

Odvjetniku Čedi Prodanoviću nije jasno zašto su čekali dvije godine pa je otišlo u zastaru.

"Odletjela bi isti čas, prvo bi odmah išla u stegovni, a drugo bih ju prijavio kazneno", izjavio je Prodanović.

"Očito se radi o tome da je žena na osnovi toga što je napravila zahtijevala određenu korist. Na osnovi toga što je napravila, zahtijevala za sebe određenu korist, to može biti i zahtjev za primanje mita", dodao je odvjetnik i istaknuo da bez obzira na to je li Rimac to napravila ili ne, to je kažnjivo jer je Bajan tražila da se to napravi.

"Zastara ili ne zastara, po meni je to kazneno djelo", rekao je te napomenuo da sada dobivamo još jednu osobu koja će nastaviti dijeliti pravdu.

"Po meni ima elemenata kaznenog djela. Ne znamo što je ona njoj obećavala, odnosno što je tražila, ali u svakom slučaju ona nju potiče na kazneno djelo trgovine utjecajem, to uopće nema dileme. Nema dileme, ona od službene osobe traži da za nju urgira i da se obavi službena radnja u njezinu korist", objasnio je Prodanović.

Oporba ne dvoji.

"To svakako baca sjenu i na neovisnost pravosuđa u smislu neovisnosti od politike, stranaka i političara i, naravno, percepciju pravosuđa kao servisa građana", kazao je Arsen Bauk, javlja Dnevnik.hr.