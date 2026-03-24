Popularni trgovački lanac zatvara oko 300 poslovnica u Europi. Trgovine ima i u Hrvatskoj

Jedan od najvećih maloprodajnih lanaca u Njemačkoj, Kik, odlučio je usporiti svoju ekspanziju i zatvoriti velik broj poslovnica diljem Europe. Tvrtka time revidira svoje poslovanje s ciljem povećanja profitabilnosti, potvrdilo je vodstvo u razgovoru za njemačku novinsku agenciju DPA.

Prema najavama, broj trgovina u Europi smanjit će se do kraja 2026. godine za oko 225, na nešto više od 4000 poslovnica. U Njemačkoj se planira zatvaranje 135 trgovina, čime bi ih ostalo oko 2200. Ukupno je predviđeno zatvaranje oko 300 poslovnica, uz otvaranje njih 75. Dio zatvaranja već je proveden, dok će se ostatak realizirati u nadolazećim mjesecima, piše Fenix-magazin.

„Optimiziramo naš portfelj prema profitabilnosti“, izjavio je direktor i financijski direktor Christian Kümmel. Dodao je kako se pokazalo da strategija agresivnog širenja nije u potpunosti ispunila očekivanja rasta kupaca. U nekim slučajevima poslovnice su bile udaljene manje od jednog kilometra, što je dodatno pridonijelo prevelikoj gustoći mreže. „Previše smo se širili i to sada korigiramo“, istaknuo je Kümmel, naglasivši da su sve preostale lokacije profitabilne.

vrtka zasad nije objavila popis poslovnica koje će biti zatvorene, a dio zaposlenika još nije službeno obaviješten. Uprava navodi kako planira premještaj radnika u druge poslovnice ili pronalazak alternativnih rješenja, uz napomenu da otkazi nisu planirani. Kik zapošljava oko 32.000 ljudi, od kojih 19.000 u Njemačkoj.

Kümmel je također poručio kako ne isključuje daljnje prilagodbe mreže trgovina u budućnosti.

Tvrtka je još u rujnu 2025. najavila zatvaranje nerentabilnih poslovnica radi jačanja konkurentnosti. Prema dostupnim podacima, Kik je i prije zatvarao oko 100 trgovina godišnje, no broj novih otvaranja bio je veći, što je rezultiralo ukupnim rastom mreže.