POPULARNI SPLITSKI SVEĆENIK PREDSTAVIO JE NOVU ZBIRKU POEZIJE: "Pisana riječ najbolji je trag u vremenu"

Splitski svećenik don Ante Žderić jučer je u Tučepima u galeriji "Kus njega" Damira Topića Madune predstavio treću zbirku duhovne poezije u izdanju Matice hrvatske ogranak Makarska. Zbirka pjesama nosi kratak i jasan naziv "Trag". Inače, Matica hrvatska jedna od ključnih kulturnih institucija u Hrvatskoj, što daje posebnu težinu ovoj zbirci.

Na predstavljanju knjige govorili su prof. Ankica Ravlić, recenzentica zbirke i knjižničar GK Makarska Marino Srzić, dok se za dobru atmosferu glazbom pobrinuo Ivica Šoda Cotić. Profesorica Srzić u svom je izlaganju donijela tematsko-stilsku procjenu zbirke, a Marino Srzić je u dijalogu s don Antom komentirao teme pjesama koje je don Ante čitao. Teme koje se spominju su aktualne i tiču se svakoga čovjeka, a govore o ljubavi, Bogu, vjeri i društvenoj (ne)pravdi.

Obzirom na navedeno, u prostoru galerije stvorila se lijepa atmosfera tijekom predstavljanja, i premda je vrijeme prošlo jako brzo, ljudima je bilo žao što promocija nije potrajala ipak malo duže.

"Ideja pisanja nije nova, već je sazrijevala jako dugo"

O zbirci pjesama razgovarali smo s autorom, don Antom Žderićem.

"Ovo je moja treća zbirka po redu. Ideja pisanja nije nova, već je sazrijevala jako dugo. Sve pjesme su nastajale od 2018. do kraja 2023. i svojevrsni su nastavak prvih dviju zbirki izdanih 2016. i 2018.", uvodno nam je rekao don Ante.

Na pitanje zašto baš naziv "Trag", dao je zanimljiv odgovor.

"Zbirka se zove trag jer je pisana riječ najbolji trag u vremenu koji ostaje iza nas. Univerzalna poruka zbirke je da je trag koji ostavljamo u vremenu trag ljubavi. Uz to, ono što bih želio da svaki čitatelj osjeti i odluči čitajući je da svatko od nas bude malo bolji čovjek. Trag koji ostavljamo iza sebe u vremenu govorit će o nama kakvi jesmo i kakvi smo bili ljudi. Dakle, živeći misliti o tome kakav trag ostavljamo".

Ovo, u najmanju ruku burno vrijeme proteklih godina, poslužilo je kao inspiracija don Anti koji je vječne teme o kojima piše uspio pronaći i o njima pisati baš kada je mnogima bilo najteže.

"Sve su pjesme u ovoj zbirci nastale temeljem životnih okolnosti, bilo mojih individualnih ili događaja nastalih u svijetu ili u društvu. Tu spadaju društvena nepravda, pandemija, bolest, ali i smrt. To su vječne teme koje povezuju sve tri zbirke, posebno što je sve pisano u odnosu na Boga", kazao je don Ante.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

"Pjevati o bezgraničnoj snazi naočigled malenih, i to tako autentičnim, hrabrim, beskompromisnim i zvonkim glasom zaista je poseban trag u beskraju"

Knjigu je recenzirala profesorica i novinarka Magdalena Mrčela, koja je i dodatno pojasnila značenje riječi 'Trag' kao jedine riječi u naslovu zbirke.

"Ova je zbirka pjesama, slojevita i na strukturnoj i na tematskoj razini, ipak ujedinjena u crvenoj niti da je trag koji treba ostaviti u vremenu sažet u liku Krista, neznatnoga siromaha koji je svojom žrtvom i bezgraničnom ljubavlju otkupio grijehe cijeloga svijeta. Pjevati o bezgraničnoj snazi naočigled malenih, i to tako autentičnim, hrabrim, beskompromisnim i zvonkim glasom zaista je poseban trag u beskraju", napisala je profesorica Mrčela.

Ispod Facebook objave o novoj zbirci poezije na profilu don Ante nižu se samo pohvale.

"Bravo, lijepo je vidjeti da ljude okupe ovakve stvari duše", jedan je od komentara, dok je poznata makarska pjevačica Zorica Andrijašević napisala:

"Hvala tebi što postojiš".

Inače, Zorica Andrijašević je vlastitom objavom istaknula koliko joj don Žderić i stihovi iz njegove nove knjige znače.

"Kakva divna večer u Tučepima kod našeg Damir Tomić Maduna 😍🙌. Don Ante Žderić ❤🙏 je imao promociju svoje treće zbirke pjesama "Trag". I nije to bila samo promocija, to je bilo takvo nadahnuće kao da je sam Bog "izlio" svu svoju ljubav prema čovjeku i zagrlio vas sa njom. Nahranila sam i srce i dušu, a duboko vjerujem i svi ostali koji su bili prisutni večeras . Dragi don Ante, hvala ti što postojiš ❤🙏. Znam da Bog ima velike planove sa tobom i neizmjerno sam sretna zbog toga. Samo me ne pitaj kako znam 😂😂🙌 Anita Ursić Pervan Zeljana Cimera hvala na društvu i do idućeg susreta 😍🥂", napisala je Zorica.

Don Ante Žderić rođen je u Metkoviću, svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije. Diplomirao je arheologiju i povijest 2000. u Zadru, a zatim filozofsko-teološki studij u Splitu 2007. Za svećenika je zaređen 2009. i od tada je pastoralno služio u Splitu i Makarskoj.