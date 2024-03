Popularni restoran Batak uskoro stiže u Split

Poznati lanac restorana i destinacija ljubitelja dobre atmosfere i gastro specijaliteta – Batak, svoja vrata, ali i prostranu terasu, uskoro će otvoriti u City Centeru one Split. Dio je to promjena koje čekaju posjetitelje omiljenog shopping centra, a u sklopu velikog projekta preuređenja teškog više od 20 milijuna eura.

Uz osvježeni dizajn, još ugodniji i prozračniji prostor, više zelenila i detalja koji čine razliku, poseban naglasak stavljen je na proširenje ponude s ciljem stvaranja što boljeg shopping iskustva. Iz CC Reala, tvrtke koja upravlja City Centerom one i vodi projekt preuređenja centra, otkrivaju da će, uz Batak, gastro ponudu pojačati i najfiniji kebab u Hrvatskoj u izvedbi Ali Kebaba, a nedavno otvoreni Chevap by Duje Pisac već je stekao brojne fanove nove, gourmet verzije ćevapa. Skoro otvorenje restorana Batak najavljuju i promjene na vanjskom izgledu Centra te fasadi, osobito radovi vezano uz gradnju prostrane terase. Nema sumnje u to da će ona odlično nadopuniti južnu stranu Centra, uz osvježeni dizajn glavnog ulaza koji će posjetiteljima poželjeti toplu dobrodošlicu uz drugačije osvjetljenje, novu pergolu omiljenog Leggiera, ali i druge preinake koje će već na prvi pogled pokazati da dobro poznato misto sada ima novi đir.

Fashion i lifestyle segment također su pojačani novim, zvučnim imenima koji su doprinijeli raznovrsnosti ponude. Svoja vrata su tako nedavno otvorili Sizeer, Snipes i Buzz, nezaobilazne destinacije za sve ljubitelje sportskog casual stila te turski modni brand Kigili, a za fantastične artikle za uređenje doma treba svratiti u Chair4u. Ponuda će uskoro biti još bogatija, pa će tako ljubitelje nakita osvojiti prodajno mjesto De’llure, a knjigoljupce će oduševiti trgovina Hoću knjigu.

Uz proširenje ponude, velik naglasak stavljen je i na kreiranje novog rasporeda trgovina u Centru nastojeći tako što bolje zadovoljiti potrebe posjetitelja. U sklopu toga, njih gotovo 50 već je preselilo na nove lokacije u Centru te otvorilo vrata u potpuno osvježenom izdanju, a među posljednjima su Sport Vision, Vitapur, Triumph, Tezenis i Fina, ali i Alpina koja posjetitelje sada dočekuje s potpuno novim konceptom, dok će se popisu preseljenih uskoro pridružiti La Perla Flowers, Skechers i XYZ.

I dok radovi kojima se Centar pretvara u središte opuštanja, druženja i kupnje traju, posjetitelji nemaju brige – u shoppingu će moći uživati neometano tijekom trajanja radova, budući da će Centar cijelo vrijeme ostati otvoren. Sve novosti vezane uz preuređenje City Centera one provjerite na Isto misto, novi đir