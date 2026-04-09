Popularna influencerica o dejtanju nakon razvoda: "Nadam se da će sve više žena osjetiti..."

Meri Goldašić danas mnogi prepoznaju kao influencericu nakon što smo je prije nekoliko godina upoznali u showu "Masterchef". Mari na društvenim mrežama iskreno i otvoreno dijeli svoje misli o životu, a tako je nedavno podijelila i odgovor na pitanje koje često dobiva. Goldašić je otkrila da ju žene često pitaju o ponovnom izlaženju na spojeve i upoznavanju muškarca nakon razvoda. "Kada muškarac nakon razvoda počne dejtati, to se doživljava kao normalno, čak poželjno. Kada to napravi žena, često se propituje je li prerano, je li primjereno i kakva je majka", napisala je Meri.

"Zato je važno normalizirati da i žene nakon razvoda imaju pravo na novi početak, upoznavanja i emocije, bez opravdavanja i bez osude. Razvod ne znači kraj i ne bi trebao značiti da žena mora stati s vlastitim životom dok se muškarcima sve prešutno dopušta. A ja se toplo nadam da će sve više žena osjetiti slobodu da ostavi javni komentar, a ne šalje poruku kako bi spriječila osudu nad nečim što je POTPUNO LJUDSKI I NORMALNO", pojasnila je Meri svoje mišljenje o toj temi.

