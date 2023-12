Popularna božićna pjesma ipak nije božićna, kako je nastao blagdanski klasik koji je potakao i viralni trend?

U prosncu 1984. dvije su se pjesme natjecale za No.1. Kad je George Michael s grupom Wham! izbacio božićni hit, koji uopće nije božićni, s Band Aidom je snimio pjesmu 'Do They Know It’s Christmas' (povodom i usred velike krize gladi u Etiopiji) koja je zauzela vrh britanske top ljestvice, dok se 'Last Christmas' nije uspjela popeti više do drugog mjesta. Uglavnom, 'Last Christmas' je pet tjedana provela na broju dva iza Band Aida piše tportal.hr.

Međutim, popularnost pjesme je s godinama samo rasla. 3,7 milijuna prodanih primjeraka i nebrojene obrade kasnije (od Taylor Swift i Good Charlotte, Ariane Grande, Gwen Stefani i Taylor Swift), a sada je najprodavaniji singl koji nikad nije dosegao vrh britanskih top lista.

Pjesmu je otpjevao George Michael sa školskim kolegom Andrewom Ridgeleyjem koji su činili poznati duo Wham!. Tematika pjesme koja zapravo uopće nije božićna, pjeva o nesretnoj ljubavi koja se, dogodila se slučajno u božićno vrijeme.

George Michael nije samo napisao i otpjevao melankolične stihove 'Last Christmasa', već i odsvirao sve instrumente na pjesmi te je producirao u studiju Advison u Londonu. Video spot, koji je snimljen u Švicarskoj u režiji talijanskog redatelja Giacomoa De Simonea, prati grupu prijatelja na odmoru usred zimskog raja u zadnjih 35 godina nametnula se kao idealni scenarij za proslavu blagdana.

Andrew Ridgeley je ispričao kako je pjesma nastala u trenucima kada je George posjetio svoje roditelje. Ridgley tvrdi da je pjesma napisana u Georgeovoj dječačkoj sobi te da je njen nastanak bio – čaroban piše tportal.hr.

"Nešto smo pojeli i sjedili zajedno opuštajući se s televizorom u pozadini kada je, gotovo neprimijećen, George nestao gore na sat ili dva. Kad se vratio dolje, bio je toliko uzbuđen, kao da otkrio je zlato koje je, u određenom smislu, i imao. Otišli smo u njegovu sobu u kojoj smo kao klinci provodili sate snimajući dijelove radijskih emisija i jingleova, sobu u kojoj je držao klavijaturu i nešto na što je mogao zabilježiti svoje iskre inspiracije, i pustio mi je uvod i zavodljivu, sjetnu melodiju refrena za 'Last Christmas'."

Bio je to trenutak čuda

"George je izveo glazbenu alkemiju, destilirajući bit Božića u glazbu. Dodavanje stihova koji pričaju priču o iznevjerenoj ljubavi bio je majstorski potez i, kao što je to često činio, dirnuo je srca, prisjetio se Ridgley. 'U spotu su nam točili pravo vino. Zato je sve tako divlje. Jedva vidiš ljude od sve te kose", kazao Ridgeley kroz smijeh njihova velikog hita.

Video je označio i posljednje snimljeno pojavljivanje obrijanog Georgea, koji je u spotu za pjesmu 'Everything She Wants' nosio bradu, a takav je izgled zadržao do kraja karijere. Inače, pjesma 'Last Christmas' bila je nadahnuće i za istoimeni božićni film u režiji Paula Feiga u kojima glavne uloge tumače Emilia Clarke i Henry Goulding.

Inače, zanimljiv je viralni izazov vezan uz tu pjesmu, a koji je pokrenut prije 18 godina u Danskoj. Tisuće i tisuće ljudi prisustvuju u izazovu jednostavno nazvanom - Whamageddon - a da bi započeli isti pravila su jednostavna. Svake godine s 1. prosincem sudionici moraju na sve načine izbjeći slušanje Wham!-ove 'Last Christmas' i u tome moraju biti uspješni sve do 24. prosinca.

U trenutku kada 'posrnu', bilo da je slučajno čuju primjerice tijekom shoppinga u dućanu, iz izazova ispadaju, a taj trenutak moraju ovjekovječiti i objaviti video ili fotografiju na društvenim mrežama pod hashtagom #Whamageddon. Onima kojima uspije 'održati' se do kraja, ulaze u Whamhallu i to mogu proslaviti slušanjem popularne pjesme.

Važno je napomenuti da ne ispadate iz izazova ukoliko čujete neku od mnogobrojnih obrada, već samo Wham!-ovu verziju. A da je izazov i više nego aktivan govori i više od 19 tisuća pratitelja na Facebooku, i tisućama i tisućama hashtagova na Instagramu i TikToku.