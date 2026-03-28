Pomorske pisanice u Splitu: Besplatna uskrsna radionica za djecu

Tijekom školskih proljetnih praznika, uoči najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, u Splitu će se održati besplatna muzejsko-edukativna radionica za djecu i njihovu pratnju pod nazivom "Pomorske pisanice".

Radionicu organizira muzej, a održat će se u četvrtak, 2. travnja 2026. godine, s početkom u 10 sati, u prostorima Muzeja na adresi Glagoljaša 18, Tvrđava Gripe, Split.

Riječ je o prigodnom programu namijenjenom djeci tijekom proljetnih praznika, kroz koji će najmlađi imati priliku sudjelovati u kreativnoj i edukativnoj uskrsnoj radionici u muzejskom okruženju.

Zbog ograničenog broja polaznika, iz Muzeja napominju kako je obvezna prethodna najava na broj telefona 021/347-346.