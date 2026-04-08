Dinamo izjednačio protiv Gorice prije poluvremena

Nogometaši Gorice i Dinama u srijedu, od 18:30 sati igraju polufinalni susret Hrvatskog nogometnog kupa. Domaćin dvoboja bit će Gorica, a kako se polufinale igra na jednu utakmicu, prostora za ispravak nema – pobjednik se izravno plasira u finale natjecanja, piše Gol.hr.

U 3. minuti Gorica rano vodi u polufinalu, strijelac je Bogojević.

U 6. minuti Dinamo ekspresno odgovara – Bakrar volejem vraća Modre u egal nakon sjajnog ubačaja Vidovića.

U 25. minuti domaći su postigli gol, a strijelac je Wisdom Sule nakon munjevite kontre i malo sreće.

U 42. minuti Miha Zajc zabija za izjednačenje.

Gorica je do ove faze natjecanja stigla zahvaljujući četvrtfinalnoj pobjedi nad Varaždinom nakon boljeg raspucavanja jedanaesteraca. Dinamo je, s druge strane, bez većih problema opravdao status favorita i izborio polufinale pobjedom protiv Kurilovec.

Dinamo bez tri aduta, upitna i važna karika Gorice

Kovačević je potvrdio kako zbog ozljeda neće konkurirati Dominik Livaković, Matteo Perez Vinlöf i Cardoso Varela, dok su svi ostali igrači spremni, uz minimalne promjene u sastavu.

S druge strane, kod Gorice jedini izostanak je onaj Ante Ercega, a pod upitnikom je i nastup jednog od najboljih igrača domaćina ove sezone - Ikera Poza.

U drugom polufinalnom susretu, koji je na rasporedu istoga dana u ranijem terminu, snage će odmjeriti Rijeka i Slaven Belupo.

