POLICIJSKA POTJERA 12-godišnja djevojčica Mercedesom jurila 170km/h!?

Divlja vožnja po ulicama Zagreba od Trnja do udaljenoga Petruševca pa nazad do centra, odvijala se oko ponoći u nedjelju kada je bijeli Mercedes C klase pokušao umaći potjeri u kojoj je sudjelovalo više policijskih automobila. Luda vožnja bijeloga Mercedesa završila je u Mihanovićevoj ulici, odmah uz Hotel Esplanade, kada se auto slupao, srećom bez žrtava, piše jutarnji.hr.

No policajce koji su okružili Mercedes, a koji su prije toga pola sata lovili po ulicama od Maksimira, nemalo je iznenadilo kada je iz automobila izašla 12-godišnja djevojčica.

O tome kako se mala vozačica našla iza volana automobila svoje majke, koji je jedno vrijeme ispred policije vozio brzinom od nevjerojatnih 170 km/h, te je li ona upravljala automobilom, postoji nekoliko verzija.

Prema jednoj od njih, djevojčica je krišom uzela automobil kako bi se provozala do McDonald‘sa, no kada je vidjela da joj je policija za petam,a u strahu je pokušala pobjeći te je na kraju slupala auto.

Prema drugoj verziji, koju policija također pokušava provjeriti, djevojčica se u ludoj vožnji našla protiv svoje volje, odnosno ostala je zatočena u Mercedesu koji je ukrao jedan mladić, a koji je odmah nakon sudara, prije dolaska policija, napustio skršeni auto. Sve ove verzije policija još uvijek istražuje.

Bilo kako bilo, zbog svoje dobi djevojčica ionako ne može odgovarati te ju je policija odmah vratila kući.