POLICIJA UPOZORAVA SVE GRAĐANE: Ovo nikako ne smijete činiti, prevaranti su našli novi način kako da vas 'oderu'

Nacionalni CERT zamijetio je nove pokušaje prijevare u kojima putem telefonskog poziva prevaranti uvjeravaju građane da im je osobna iskaznica korištena u kriminalnim radnjama.

Prilikom dolaznog poziva pokazuje se hrvatski broj, a osobe komuniciraju na engleskom jeziku.

Građani javljaju kako su zaprimili pozive koji započinju automatiziranom porukom „your ID has been used in criminal activity and there is active arrest warrant, press 1 to talk to an agent“

Prevaranti građane uvjeravaju da im je kompromitirana ili istekla osoba iskaznica te ih usmjeravaju na javljanje jednom od „operatera/agenata”.

Nakon što se pritisne broj 1, javlja se osoba koja se na engleskom jeziku predstavlja kao zaposlenik hrvatske policije.

Ovakav tip prevare se koristi za krađu osobnih podataka, a potencijalno i krađu financijskih sredstava.

Savjeti za građane

Hrvatska policija s Vama neće započeti razgovor automatiziranom porukom na engleskom jeziku.

Prekinite komunikaciju čim prepoznate prijevaru.

NE dijelite osobne podatke s nepoznatim osobama.

NE slikajte osobne dokumente i ne šaljite ih nepoznatim osobama.

NE uplaćujte novac nepoznatim osobama za sumnjive usluge ili ucjene.

Prijavite pokušaj prijevare i podijelite informaciju s drugima kako oni ne bi postali žrtve.