Poledica pogodili Hrvatsku, a sutra stižu novi problemi

Hrvatsku pogodilo loše vrijeme. Mokri snijeg i led uzrokovali su velike probleme diljem zemlje. Vatrogasci, liječnici i lokalne vlasti neprestano su na terenu.

U općini Mače vatrogasci DVD-a imali su od ranog jutra do podneva 15 intervencija, najviše zbog drveća koja su pala na ceste. Na teren su se uključili i dodatni volonteri, a akcijama su koordinirali i lokalna načelnica te mještani.

U općini Dragalić vatrogasci su morali spašavati kuće zbog obilne vode. Zbog lošeg vremena tržnica u Šibeniku gotovo je prazna, a u Kninu su škole odgodile nastavu na dva dana radi sigurnosti djece.

Zbog poledice i padova, liječnici su na zagrebačkoj traumatologiji zabilježili 80 pregleda, većinom zbog lomova, a 13 osoba je hospitalizirano. Operacijskih zahvata bilo je 31, što je više nego dvostruko od uobičajenog broja. Najčešće su ozlijeđeni gležnjevi, podkoljenice i kukovi, posebice kod starije populacije.

Ceste zasad nisu problematične za vozače s odgovarajućom zimskom opremom. Zimske službe redovito čiste i posipaju ceste solju, pa se ne očekuju veći problemi poput proteklih dana.

No, već sutra stižu debeli minusi do -15°C. Meteorolozi upozoravaju da će otopljeni snijeg i lokve zamrznuti, što će stvoriti dodatnu poledicu. Stoga se vozačima i pješacima savjetuje maksimalan oprez, piše Dnevnik.hr.