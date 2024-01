POJEDINCIMA SU PUNA USTA POLARNOG VORTEKSA Pogledajte koje temperature očekuju Split sljedeći tjedan i zaključite je li potrebno stvaranje panike!

Posljednjih dana mnoge nekompetentne osobe najavljivale su polarni udar u našim predjelima, a usta su im bila puna snijeg u Dalmaciji.

Sredozemna ciklona već naglašeno djeluje na vrijeme u zemlji, a ponajviše ga osjećamo kroz jako jugo, toplinu i povremenu slabu kišu.

U subotu će doći do jačanja juga u večernjim satima, ali i kiše, pa će mjestimice pasti 20 do 40 litara po metru kvadratnome.

U nedjelju će većinom biti suho, jugo će prestati, a prvo će zapuhati slaba bura koja će lagano jačati navečer, osim podno Velebita gdje će biti jaka do olujna. Usprkos buri, nedjelja će biti još toplija od petka i subote.

Da, zahladit će u Dalmaciji, ali ni blizu kao u unutrašnjosti

Od početka sljedećeg tjedna sve do njegovog kraja Dalmaciju će pratiti bura, suho vrijeme i niže temperature zraka. Ipak, u srednjoj i južnoj Dalmaciji radit će se tek o umjerenoj do pojačanoj buri.

"Polarni vorteks" je izraz koji pojedinci koriste bez da poznaju njegovo značenje. Pa, bez obzira na to, u Dalmaciji baš nigdje, osim malo na Dinari, neće biti snijega. Iako će osjetno zahladiti, temperature će biti daleko od prave zimske hladnoće! Tako se niti u jednom danu ne očekuje minimalna temperature zraka u Splitu ispod nule, a u rijetko kojem bit će ispod 5°C. Naravno, napisano se odnosi na Split i Dalmaciju, do će velik dio unutrašnjosti prolazno dobiti snježni pokrivač, a temperature će pasti izraženije nego uz more.

S obzirom na najviše dnevne temperature koje se očekuju sljedećih sedam dana u Splitu, zaključite o kakvom "polarnom vorteksu" se radi na području Dalmacije.

SUBOTA 16,5 °C

NEDJELJA 14,0 °C

PONEDJELJAK 9,7 °C

UTORAK 7,4 °C

SRIJEDA 8,6 °C

ČETVRTAK 9,7 °C

PETAK 10,5 °C