Ovo je novi promotivni film o Kaštelima: Sviđa li vam se?

U prostorijama Turističke zajednice grada Kaštela danas je održana promocija novog turističkog promotivnog filma o Kaštelima. Villa Nika ovaj put je ugostila predstavnike TZ-a, dogradonačelnicu Kaštela Jadranku Matok Bosančić, glumce spomenutog filma Karlu Šolu i Antu Brajkovića, redatelja filma Marka Kapitanovića, predstavnike raznih medija te sve one koji su na bilo koji način pomogli realizaciji filma.

Pod sloganom "Seven reasons to visit, a lot of reasons to stay", film kroz priču o dvoje ljudi koji zajedno upoznaju grad te se zaljubljuju, predstavlja Kaštela kao osviještenu turističku i kulturnu destinaciju s bogatom eno-gastro ponudom.

"S ovim smo filmom htjeli na jedan simpatičan način povezati dvoje protagonista koji iz kazališne predstave "Miljenko i Dobrila" u kontekstu modernog vremena. U samom filmu Karla je turistica koja dolazi u Kaštela, a Ante lokalni momak koji joj pokazuje kaštelanske ljepote. Preko njih dvoje smo pokušali prenijeti emociju koju svaki turist koji dođe u Kaštela može doživjeti", pojasnio je redatelj filma Marko Kapitanović.

Film je nastao u produkciji Moonstone Product i Dalmatia film festivala. Sniman je na različitim lokacijama u Kaštelima te prikazuje kaštelanske atrakcije koje su bogate povijesnom i prirodnom baštinom.

"Sedam razloga su naših sedam Kaštela koja vrijedi posjetit, koja su prepuna povijesne baštine, našeg Crljenka kaštelanskog, i sve je to ono čime se ponosimo, a što je prikazano u filmu. Ovaj film je jako dobra prilika za prikazati sve te ljepote na jednom mjestu, i čestitam glumcima i redatelju", kazala je dogradonačelnica Matok Bosančić.

Kaštela sa svojom bogatom poviješću nude razne prirodne kulise za snimanje filmova, te je tako u Kaštilcu u Kaštel Gomilici sniman "Game of Thrones", a ovaj film redatelj želi prikazati na raznim filmskim festivalima.

"Naša Kaštela su bogata prirodnom scenografijom i izvrsna su podloga za snimanje raznih filmova, tako i ovog našeg promotivnog. Cilj nam je bio prikazati naše ljepote, pozvati turiste u Kaštela tijekom cijele godine te im pružiti nezaboravne doživljaje uz našu eno-gastro ponudu", pojasnila je direktorica TZ Kaštela Nada Maršić.