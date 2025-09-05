Pogledajte kakva je današnja ponuda na splitskoj Peškariji. Jedan detalj nas je iznenadio

Splitska Peškarija i ovoga je jutra privukla brojne sugrađane i turiste željne svježe ribe i morskih delicija. Provjerili smo kakva je ponuda na ribarnici i što se sve može pronaći na stolovima lokalnih ribara i trgovaca.

U ponudi se našla i popularna srdela iz Tribunja, koja je posljednjih tjedana sve traženija zbog pristupačne cijene i izvrsne kvalitete. Posebnu pažnju kupaca privukla je kirnja od skoro 10 kilograma, koja je upravo izašla iz lovostaja.

Osim ovih ribljih specijaliteta, na stolovima se moglo pronaći i drugih vrsta ribe, lignji i školjki, ovisno o dnevnom ulovu. Ponuda je bila raznolika, a interes kupaca nije izostao.

Splitska Peškarija još jednom je potvrdila status omiljenog mjesta za sve koji traže svježe i domaće proizvode iz mora.