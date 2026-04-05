Pogledajte kako je Thompson čestitao Uskrs: "On je taj što zgazi neprijatelja"

Na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona točno u ponoć objavljena je uskrsna čestitka upućena njegovim obožavateljima.

U objavi, koju potpisuje njegov tim, stoji: „Sretan vam i blagoslovljen Uskrs!… U Bogu mom je snaga moja sva, On je taj što zgazi neprijatelja. Pjevam i kličem pobjedu: Krist je Kralj!…”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povodom Uskrsa oglasila se i njegova supruga Sandra, također putem Facebooka. Uz religiozni video i fotografije Isusa Krista podijelila je kratku poruku: „Uskrsnu, kako je rekao, uskrsnu, kako je rekao. Aleluja! Sretan i blagoslovljen Uskrs!”.