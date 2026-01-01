Počinje promjena vremena. Snježne pahulje ponegdje u Dalmatinskoj zagori

Nakon najhladnije novogodišnje noći u posljednjih 24 godine u Dalmaciji, uslijedio je stabilan i prohladan dan. Podsjetimo, minimalne jutarnje temperature padale su do čak -13 stupnjeva koliko je izmjereno u Donjoj Tijarici, -12 je bilo u Dolića Dragi i Niskome, -11 u Cisti Velikoj...

Umjerenog mraza bilo je čak ponegdje na otocima, primjerice Starogradsko polje zabilježilo je -6, a polje u Grohotama na Šolti čak -9 stupnjeva. Slabog mraza je bilo i na velikom dijelu obale. Danju je bilo toplije, većinom od 2 do 11 stupnjeva.

Dan je obilježilo postupno naoblačenje i pad tlaka zraka kao uvod u promjenu vremena koja je ispred nas. Na moru je zapuhalo jugo koje će već večeras na moru imati jake do vrlo jake udare.

U dijelovima Dalmatinske zagore, oko 16 sati, ponegdje je bilo i slabog snijega pa je tako pahulja bilo na cetinskom području. Lokalno je padala solika.

Ovo nije uvod u snježne radosti u Dalmatinskoj zagori jer će i tamo postupno zatopliti pa nas u petak očekuje promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu, a jugo će prilično podignuti temperature zraka. Promjenjivo će biti u subotu i nedjelju kada će povremeno padati kiša, a temperature će u velikom dijelu Dalmacije prelaziti 12 stupnjeva. Međutim, krajem nedjelje očekuje nas prvo u nizu zahlađenje pa bi se u noći na ponedjeljak snježna granica mogla spustiti do Dalmatinske zagore.

Već u utorak nas očekuje novo jugo i novo zatopljenje, ali u srijedu bi snježna granica ponegdje mogla doći do obale.