POČETAK ŠKOLSKE GODINE 'OPALIO' RODITELJE PO DŽEPU Šokirani su cijenama: "Što mi je baš bezobrazno skupo su korice za knjige!"

Do početka školske godine ostalo je još pet dana, a mnogi roditelji već lagano gube živce obilazeći knjižare, papirnice i trgovine sa školskim priborom.

Iako je školovanje u Hrvatskoj besplatno, te će učenici i ove školske godine dobiti besplatne udžbenike koji su financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i imat će jedan besplatni obrok, troškovi školovanja su daleko veći nego prethodnih godina.

Većina drugih obrazovnih materijala financirana je od strane gradova pa je tako Grad Split u Proračunu za 2023. godinu osigurao sredstva za sufinanciranje nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Splitu (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički odgoj, likovne mape, atlase i ostala sredstva koja su u pojedinim školama odabrana za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom). Drugi obrazovni materijali koji budu nabavljeni sredstvima iz Proračuna Grada Splita su vlasništvo škola i one ih daju na uporabu učenicima koji će ih preuzeti u školi prvog dana nastave u sljedećoj školskoj godini. Nabavka onog dijela drugih obrazovnih materijala koji se ne mogu financirati sredstvima iz Proračuna Grada Splita idu na teret roditelja. Škole su obavijestile roditelje koje druge obrazovne materijale trebaju sami nabaviti te su roditelji, po dobrom starom običaju, par dana prije početka školske godine pohrlili u nabavku prestalog obrazovnog materijala, nove torbe, ruksake, pernice, bilježnice i ostali pribor potreban za njihovog školarca.

Obišli smo nasumično trgovine u Splitu, porazgovarali s roditeljima i prodavačima o cijenama koje su, kako su se svi složili, ove godine veće u odnosnu na prethodne. Je li tome kriv euro ili ne, nitko ne može tvrditi, ali činjenica jest da se više od 400 tisuća učenika vraća u školske klupe, a do tada treba sve nabaviti, ali kako to sve i platiti?!

Cijene udžbenika kreću se od 92 do 132 eura (700 do 1000 kuna) za učenike nižih razreda. Za učenike od 5. do 8. razreda udžbenici iznose od 173 do 214 eura (1.300 do 1.600 kuna), dok oni za srednjoškolce iznose i do 270 eura (oko 2.000 kuna). Naravno udžbenici se još uvijek mogu naći, iako nažalost sve ih je manje, u antikvarijatima pa se može proći nešto malo i povoljnije.

Osim na udžbenike roditelji dobar dio novca potroše na školski pribor za kojeg je potrebno izdvojiti od 70 eura, ne računajući kupnju nove školske torbe ili ruksaka.

Školske torbe i ruksake roditelji znaju kupiti i zbog trenda

Torbe za prvašiće kreću se od 50 eura, do one najskuplje ode 320 eura (uz nju dolazi puna pernica i torba za tenisice). Najjeftinija varijanta ruksaka na koju smo naišli bila je 11 eura, a najskuplja 128 eura.

Kako nam je kazala gospođa Marija, prodavačica u knjižari, kod prvašića su najpopularnije one s likovima iz crtića, ali su upravo zbog tih likova i malo skuplje.

"Primjerice torbe Herlitz su jako kvalitetne i stvarno ih preporučujem. Torba na kojoj ej nogometna lopta ili neki leptirići za djevojčice je primjerice 62 eura, dok su ove s 'junacima i poznatim likovima' skuplje do 20 eura. Dosta roditelji se voditi time kao za 20 eura neću gledati ako je dijete zadovoljnije i sada mu se baš to sviđa, ne uzimajući u obzir da treba još kupiti i bilježnice koje su dosta skuplje u odnosu na prošlu godinu, likovni pribor i ostali pribor", kazuje.

Cijene bilježnica skočile i malo previše?

Najpovoljnije crtančice stoje 0.23 eura kao, pisanka A, matematičke bilježnice 0.29 eura, geometrijska bilježnica 0.22 eura. Bilježnice mekih korica u formatu A4 od 0,61 euro do 3 eura dok cijena bilježnica tvrdih korica ide i do 6 eura.

Što se pak pernica tiče, tu zbilja ima izbora, od praznih do punih, običnijih ili onih na '3 kata'. Najjeftinija na koju smo naišli je iznosila 3,35 eura dok je najskuplja varijanta iznosila 27 eura (opremljena s dvije olovke, šiljilom, gumicom, 12 bojica, 12 flomastera, škaricama i ljepilom). Ako imate prvašića,a niste kupili pernicu u kompletu s torbom savjet je da kupite punu pernicu jer će vas ispasti ipak malo jeftinije od kupnje same pernice koju treba popuniti priborom.

Olovke su prve na popisu. Cijena grafitnih olovaka kreće se od 0,34 do 0,95, tehničkih od 0,55 do 7.06 eura. Cijena drvenih bojica 6 komada iznosi od 2,04 eura do 13,96 eura koliko sadrži pakovanje od 12 komada.

Za flomastere(12 komada) ćete morati izdvojiti od 1,69 eura, a za one najskuplje 9,52.

Cijene likovnih mapa kreću se od 8.50 do 10,50 eura, tempera od 4,16 do 15,94 eura, vodene bojice od 1,80 do 19,75 eura, pastele od 0,90 do 10,10 eura, glinamol od 1,49 do 5,79 eura,...

Što kažu roditelji?

"S obzirom na to da dijete kreće tek u prvi razred i da nemamo popis potrebnih stvari, za sada smo kupili samo torbu i pernicu. Plaćene su oko 70-ak eura, uz naglasak da je oboje bilo na popustu od 40%. Curica je sama izabrala dezen i torbe i pernice" - kazala nam je mama prvašice Petre.

Torba dječaka Duje koji također kreće u prvi razred osnovne škole bila je pak malo skuplja, ali je sadržavala i više dodatnog sadržaja nego ona Petrina.

"Dječak koji kreće u 1.razred sam sebi je izabrao školsku torbu.

Nije je bilo lako naći jer je tražio s posebnim dizajnom divljih životinja. Nailazili smo veliki raspon cijena od najjeftinijih koje su bile oko 350 kuna pa sve do 1.000 kuna. Njegova torba je koštala oko 98 eura s tim da je kao 5 u 1. Dobili smo s njom mali novčanik, malu pernicu kao valjak ,torbu plosnatu za trening, veliku pernicu s priborom koji i nije baš kvalitetan.

Knjige će nas dočekati u školi. Preostali pribor i bilježnice nismo još kupovali. Trebao bi biti roditeljski sastanak čim počne škola tako da će nas tada učiteljica obavijestiti što treba kupiti", kazala nam je mama Rita.

Mama Iva je nešto malo opuštenija te još nije kupila apsolutno ništa.

"Još nisam počela kupovati školski pribor jer zapravo ne znam što će mom petašu od bilježnica trebati. Isto tako, za dodatne materijale će nam reći kada krene škola tako da ćemo se dat u nabavku idući tjedan. Ali, kako vidim, sve je poskupilo. Ono što je prije bilo nekoliko kuna sad je 1-2 eura. Moramo i novi ruksak kupiti, a to će nam ujedno biti i najveći trošak. Ima ih od 30, 40 eura pa do preko sto, ali ne bih htjela neki najjeftiniji, neka mu izdrži do kraja osnovne škole", razboritog je razmišljanja Iva.

"Imam dva školarca, drugašić ima torbu i pernicu od 1.razreda i ove godine će ih koristiti jer su u odličnom stanju a cijena im je bila visoka. Šestašu smo kupili u obližnjoj knjižari novi anatomski ruksak Target i zadovoljni smo omjerom cijene i kvalitete. Odabrao je i novu malu pernicu povoljne cijene. Bilježnice su skupe, ako ćete uzimati kvalitetnije korice koje se neće slomiti u torbi, naše su oko 1,5 do 2,5 eura bile za starijeg, a za mlađeg su pisanke B uglavnom jeftinije. Sami su odabrali uzorke. Ovaj put smo naletjeli u Lidla na kolekciju Rimac odličnih tanjih, a kvalitetnih korica. Za likovni uzmemo kutiju od npr.Karbona koja je oko 200 kuna i isplati se jer je unutra sve što im treba tijekom godine od pribora.

Čekamo početak nastave ako zatreba neka dodatna knjiga ili radna iako uglavnom dobiju sve besplatno. Prošle godine smo kupili Atlas za geografiju koji je bio 20-ak eura. Olovke, gumice, kemijske, ljepila, oštrila kupujemo tijekom cijele godine pa smo sad iskoristili tu zalihu. Cijene su općenito veće, skuplje je iz godine u godinu u svim kategorijama", rekla nam je mama Tina.

"Torbe koje moje cure žele nisu skupe. Bilježnice ako ćeš tvrđe kvalitetnije više listova cijena im je viša.

Ima u Lidla jeftinijih tanjih. Likovni pribor i slično ne kupujem posebno nego kutiju Karbonovu koja se isplati više nego sve posebno kupiti i onda te ispadne skuplje sve.

Što mi je baš bezobrazno skupo su korice za knjige! Uglavnom suma sumaru kad se sve kupi ispadne opet dobra cifra", kazala nam je mama dviju školarki, drugašice Mihaele i šestašice Marine.

Smatramo da je u zadnjoj rečenici ova mama sve kazala jer zbilja kada se sve zbroji (a gdje su još nove tenisice za dvoranu i bijele majice za Tjelesni, pa još ponešto nove odjeće jer školarci rastu kao iz vode i većinom su prerasli prošlogodišnju odjeću i obuću) roditeljima dođe da se uhvate za glavu i zapitaju: 'Što bi bilo da Ministarstvo i gradovi ne financiraju veliki dio udžbenika i drugih obrazovnih materijala?'.