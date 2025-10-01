Počelo je: Bura naglo jača, temperatura na Dinari pala na -2 stupnja

Kako i je bilo najavljeno, srijeda, prvi dan listopada, donijela je pad temperature zraka cijeloj zemlji. Najviše dnevne temperature na području Dalmacije bilo su od 12°C ponegdje na području Dalmatinske zagore do 22°C na dubrovačkom području.

Dan obilježava bura koja je večeras u jačanju.

HAK - Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su: državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački Omiška obilaznica (DC553) Paški most (DC106) Zbog vjetra: na Krčkom mostu (DC102), riječkoj obilaznici ( A7) između čvorova Rijeka istok i Šmrika, državnoj cesti DC99 između mjesta i čvora Križišće, lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-čvor Križišće te Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu)

Navečer je uslijedio daljnju pad temperature zraka, a Sinjal na Dinari je u 19 sati najhladnija postaja u zemlji s -1°C.

Ipak pred nama su još hladniji dani i to tri za redom. Četvrtak će obilježiti sunčano vrijeme uz jaku buru s olujnim udarima, a podno Velebita o orkanskim. Dodatno će zahladiti, a bura će povećavati osjet hladnoće.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za četvrtak za velik dio obale zbog bure izdao narančasti stupanj upozorenje, a podno Velebita i crveni.

Bura će najjača biti u drugom dijelu četvrtka i prvim satima petka. Tada će okrenuti na tramontanu i postupno slabiti tijekom petka. U subotu će biti slaba do umjerena te će danju prestati.

Sva jutra do kraja tjedna bit će hladna, ali se čini da će najhladnije biti u petak i osobito u subotu ujutro kada će vjetar oslabiti. U nekim kotlinama Dalmatinska zagore ne može se isključiti mogućnost slabog mraza, osobito pri tlu.

U nedjelju će biti prolazno više oblaka, ali vjerojatno bez kiše u većini predjela. Hladnoća će potrajati do ponedjeljka kada će temperature u velikom dijelu Dalmacije prelaziti 20°C. Čini se da će cijeli sljedeći tjedan proteći u znaku suhog vremena.