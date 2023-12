POČELA NOVA TURA SNIJEG U HRVATSKOJ Sljedeća dva dana dio unutrašnjosti će dobiti preko 30 cm, Dalmaciju očekuju obilni pljuskovi

Dio Hrvatske danas je imao pravi zimski dan. Jutro je donijelo najniže temperature dosadašnjeg tijeka kalendarske jeseni. Tako je u nekim kotlinama Gorskog kotara temperatura padala do čak -15°C ili čak ispod spomenute vrijednosti.

U unutrašnjosti su minimalne temperature bile od -5 do -7°C, u zaleđu obale od -1 do -8°C, a uz obalu i na otocima od 7 do -1°C.

Najviše dnevne temperature u dijelu središnje Hrvatske, Like i Gorkog kotara nisu prelazile 0°C. Na Jadranu i uz njega bilo je od 7 do 14°C.

Nakon sunčanog dana postupno se naoblačilo sa zapada, a ponegdje je bilo vrlo malo oborina. U Lici i Gorskom kotaru ponovno je počeo padati snijeg.

HAK u 20:30 javlja:

"Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme. Radovi večeras, 4./5. prosinca 2023. god.:

od 22:00 do 06:00 sati ujutro kroz tunel Učku vozit će se naizmjence, zbog radova. Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez odgovarajuće zimske opreme u Lici:

ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno;

sve lokalne i županijske ceste na području Korenice.

Zbog prosvjeda zatvorene su državne ceste (obilazak uz regulaciju prometne policije):

DC55 kod graničnog prijelaza Županja;

DC515 Našice-Đakovo na ulazu u selo Potnjani kod Đakova. Usporeno se vozi u zonama radova: na državnoj cesti DC1 kod Tušilovića te dionici Solin-Klis;

na državnoj cesti DC3 kod Gornjeg Mrzlog Polja;

na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Turnja i u mjestu Mimice kod Omiša;

na Jadranskoj aveniji u Zagrebu zbog radova na vijaduktu Sava-Odra.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za utorak izdao žuto upozorenje i to zbog vjetra na moru s očekivanim udarima do 75 km/h, a za zaleđe obale zbog kiše jer se očekuje do 40 litara po metru kvadratnome.

Utorak će biti pretežno oblačan. Povremeno će biti kiše, znatno češće popodne i navečer kada će lokalno zagrmjeti. Snijeg samo u najvišim planinama. Puhat će umjereno do jako jugo, sredinom dana na moru prolazno može biti vrlo jakih udara. Jutro umjereno toplije u odnosu na ponedjeljak, najviše dnevne temperature od 5 do 14°C.

Srijeda će još u prvom dijelu dana biti oblačna. Osobito u noći kiša, pljuskovi i grmljavina, a iznad 1000 metara past će preko 10 centimetara snijega. Već od jutra prestanak oborina, a od sredine dana i razvedravanja sa zapada. Oblačno, povremeno uz kišu zadržat će se cijeli dan isključivo južnije od Dubrovnika. Zapuhat će slaba bura. Najviše dnevne temperature od 7 do 14.°C.

Dobra vijest za mnoge je ta da se prognoza za vikend bitno popravila pa će od četvrtka sve do kraja tjedna biti suho, prohladno i bez značajnog vjetra.