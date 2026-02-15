Close Menu

POČELA JE DORA Bira se hrvatski predstavnik na Eurosongu, ovo su finalisti

Za koga navijate?

Večeras je na rasporedu veliko finale Dore 2026., nakon što su u dvije polufinalne večeri nastupila 24 izvođača. U finalu se natječe 16 najboljih, koji su zahvaljujući glasovima publike prošli u završnu fazu natjecanja.

Redoslijed nastupa u finalu

Finalisti koji će se natjecati večeras su:

  1. Ananda - Dora
  2. Sergej - Scream
  3. Noelle - Uninterrupted
  4. Alen Đuras - From Ashes To Flame
  5. Irma - Ni traga
  6. Lara Demarin - Mantra
  7. Ema Bubić - Vrijeme za nas
  8. Lima Len - Raketa
  9. Lana Mandarić - Tama
  10. Ritam Noir - Profumi di mare
  11. Marko Kutlić - Neotuđivo
  12. Devin - Over Me
  13. Lelek - Andromeda
  14. ToMa - Ledina
  15. Stela Rade - Nema te
  16. Cold Snap - Mucho Macho

Kako će se birati pobjednik?

U finalnoj večeri, pobjednik Dore 2026. bit će određen na temelju glasova publike i žirija u omjeru 50:50. Ukupan rezultat će biti zbroj bodova žirija i glasova gledatelja. Ako bude izjednačenja u broju bodova, prednost će imati pjesma koja je osvojila više glasova publike.

Publika će moći glasati putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting). Telefonski brojevi za glasanje ovise o redoslijedu nastupa izvođača, a glasanje traje 15 minuta od trenutka kad to objave voditelji.

Za ocjenjivanje pobjednika zadužena su četiri domaća žirija (HTV centri u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) te četiri međunarodna žirija. Svaki žiri će dodijeliti bodove prema eurovizijskom sustavu (1-8, 10, 12), a konačan poredak bit će kombinacija bodova žirija i glasova publike.

