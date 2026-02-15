POČELA JE DORA Bira se hrvatski predstavnik na Eurosongu, ovo su finalisti

Večeras je na rasporedu veliko finale Dore 2026., nakon što su u dvije polufinalne večeri nastupila 24 izvođača. U finalu se natječe 16 najboljih, koji su zahvaljujući glasovima publike prošli u završnu fazu natjecanja.
Redoslijed nastupa u finalu
Finalisti koji će se natjecati večeras su:
- Ananda - Dora
- Sergej - Scream
- Noelle - Uninterrupted
- Alen Đuras - From Ashes To Flame
- Irma - Ni traga
- Lara Demarin - Mantra
- Ema Bubić - Vrijeme za nas
- Lima Len - Raketa
- Lana Mandarić - Tama
- Ritam Noir - Profumi di mare
- Marko Kutlić - Neotuđivo
- Devin - Over Me
- Lelek - Andromeda
- ToMa - Ledina
- Stela Rade - Nema te
- Cold Snap - Mucho Macho
Kako će se birati pobjednik?
U finalnoj večeri, pobjednik Dore 2026. bit će određen na temelju glasova publike i žirija u omjeru 50:50. Ukupan rezultat će biti zbroj bodova žirija i glasova gledatelja. Ako bude izjednačenja u broju bodova, prednost će imati pjesma koja je osvojila više glasova publike.
Publika će moći glasati putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting). Telefonski brojevi za glasanje ovise o redoslijedu nastupa izvođača, a glasanje traje 15 minuta od trenutka kad to objave voditelji.
Za ocjenjivanje pobjednika zadužena su četiri domaća žirija (HTV centri u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) te četiri međunarodna žirija. Svaki žiri će dodijeliti bodove prema eurovizijskom sustavu (1-8, 10, 12), a konačan poredak bit će kombinacija bodova žirija i glasova publike.