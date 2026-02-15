POČELA JE DORA Bira se hrvatski predstavnik na Eurosongu, ovo su finalisti

Večeras je na rasporedu veliko finale Dore 2026., nakon što su u dvije polufinalne večeri nastupila 24 izvođača. U finalu se natječe 16 najboljih, koji su zahvaljujući glasovima publike prošli u završnu fazu natjecanja.

Redoslijed nastupa u finalu

Finalisti koji će se natjecati večeras su:

Ananda - Dora Sergej - Scream Noelle - Uninterrupted Alen Đuras - From Ashes To Flame Irma - Ni traga Lara Demarin - Mantra Ema Bubić - Vrijeme za nas Lima Len - Raketa Lana Mandarić - Tama Ritam Noir - Profumi di mare Marko Kutlić - Neotuđivo Devin - Over Me Lelek - Andromeda ToMa - Ledina Stela Rade - Nema te Cold Snap - Mucho Macho

Kako će se birati pobjednik?

U finalnoj večeri, pobjednik Dore 2026. bit će određen na temelju glasova publike i žirija u omjeru 50:50. Ukupan rezultat će biti zbroj bodova žirija i glasova gledatelja. Ako bude izjednačenja u broju bodova, prednost će imati pjesma koja je osvojila više glasova publike.

Publika će moći glasati putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting). Telefonski brojevi za glasanje ovise o redoslijedu nastupa izvođača, a glasanje traje 15 minuta od trenutka kad to objave voditelji.

Za ocjenjivanje pobjednika zadužena su četiri domaća žirija (HTV centri u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) te četiri međunarodna žirija. Svaki žiri će dodijeliti bodove prema eurovizijskom sustavu (1-8, 10, 12), a konačan poredak bit će kombinacija bodova žirija i glasova publike.