POČASNA ČLANICA TORCIDE: "Nastup sam posvetila pokojnoj sestri. Pišem i knjigu, zvat će se 'Progonjena'"

U zagrebačkoj Areni na glazbenom spektaklu Megadance Partyju pjevali su Vlatka Pokos, Alka Vuica, Senna M, Minea, Sandi, ET, Šajeta...

"Htjela sam pjevati 'Na modrom nebu', ali to nije dance pjesma, pa se ne bi najbolje uklopila", kazala je Vlatka Pokos za 24sata. Pjevačica je zbog subotnjeg Megadance koncerta, koji je u zagrebačkoj Areni okupio sve zvijezde 90-ih, doputovala iz Dublina.

U backstageu nije mogla skinuti osmijeh s lica te je i prije nastupa plesala sa Sandijem, Boytronicom, Mineom i Šajetom kraj pozornice. Izvela je pjesmu 'Metak' i 'Ne tražim ništa', a potom je acapella zapjevala 'Na modrom nebu' i tu su je preplavile emocije.

U suzama govorila o pokojnim kolegama

"Trebala bih snimiti novu verziju jer je to stara snimka i ja imam dječji glas. Tad su mi bile 22 godine. Pjesma napisana za sve muzičare kojih više nema. Teško mi je bilo kad su prikazali Kassandrine fotografije, pa Massima... Ne mogu ni govoriti, rasplakat ću se", rekla je nakon nastupa. Iako je suze tijekom razgovora brisala, one su same padale kad bi govorila o pokojnim kolegama.

"Iskreno sam ih voljela. Dino je bio genijalac. Sretna sam što sam bila dio tog vremena. Smatrala sam ih prijateljima. Massima sam obožavala. Ljudi umiru premladi. Lijepi su ovo koncerti da ih se prisjetimo", dodala je.

Nastup je posvetila pokojnoj sestri Mirjani, koja je preminula od raka.

"Ah, što da vam kažem. Puno ljudi gubi članove obitelji i strašno je kad čovjek umre mlad. Strašno je gledati kad umire sestra. Ne možeš samo sjediti i plakati. Živiš i na trenutke te sve pogodi. Nje nema, ali ja to ne mogu shvatiti. Uvijek govorim da imam tri sestre, a onda se sjetim da više nemam", rekla je za 24sata.

Boji se jedino bolesti

Pjevačica kaže da se ne boji ničega osim bolesti.

"Plakati i biti emotivna ne znači biti slaba. Toliko toga sam preživjela... sretna sam. Ne bojim se ničega, osim bolesti. Zahvalna sam Bogu na energiji i snazi koju mi je dao da preživim sve. Iskreno, trebala bih snimati videa i pokazati ljudima kako im svakodnevni život može biti lijep. Albert Einstein je rekao 'Dva su načina na koja možete živjeti život; kao da ništa nije čudo i kao da je sve čudo'. Ja sam odabrala da sve vidim kao čudo" ispričala je pjevačica koja se nakon nastupa vraća u Dublin.

"Volim ljude i volim s njima dijelit i nešto lijepo. Zato mi je nekad u Hrvatskoj teško shvatiti zašto ljudi u meni ne prepoznaju tu moju ljubav. U Dublinu je predivno. Irska je predivna zemlja. Blizu mi je Hrvatska. Sa mnom se nikad ne zna, ali zasad sam u Irskoj", kazala je.

Tajna mladolika izgleda

Idući mjesec Pokos će proslaviti 54. godine, a kako kaže, njezin mladenački izgled duguje strogoj disciplini.

"Ljudi misle da sam narcisoidna, ali ja izgledam jako mlado za svoje godine. Bez botoksa, bez ičega... To iznutra dolazi. Jako zdravo živim. Minimalno pijem. U tri mjeseca popijem čašu vina, hranim se super zdravo, legnem u 22 i budim se u 6 sati", kazala je za 24 sata.

Zbog svog načina i pristupa životu Pokos je izgubila neke drage prijatelje.

"Ne mrzim nikoga. Izgubila sam prijateljice. Često žene u srednjim godinama postanu zle i ljubomorne", kazala je. Dodala je da ju je sve to potaklo da napiše novu knjigu.

"Pišem je. Zvat će se 'Progonjena' jer sam na neki način progonjena cijeli svoj život, ali nisam zla", zaključila je.