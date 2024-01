Pobjednik MasterChefa ljubav prema gastronomiji naslijedio je od djeda. Otkrio je svoje dojmove nakon završetka show-a

Luka Veić novi je hrvatski MasterChef. Ovaj mladić iz Neorića i najmlađi je kandidat kojem je to pošlo za rukom. U velikom finalu pobjedu je odnio ispred Sarah Mikulec.

Kakvi su dojmovi finalista te kako bi opisali ovu svoju kulinarsku avanturu, kazali su za In magazin.

''Nekako mi je sve ovo čudno'', priznao je Luka.

Luka je mnogima od početka bio favorit. U kuhinji je prošao mnoge izazove, a često je sebi bio najveći kritičar.

''Svi su nekako otpočetka mislili da je ne vjerujem sebi, da ja to mogu, ali je bilo malo kontra, drugačije, ja sam sebi vjerovao bez obzira što sam bio non stop nekako najveći kritičar u svemu, ali mislim da je to normalno da bi došao do nekog uspjeha'', objasnio je Luka.

Ljubav prema gastronomiji naslijedio je od djeda

Ljubav prema gastronomiji Luka je naslijedio od djeda. U kuhinji je pokazao mnoga znanja, zahvaljujući kojima je postao i najmlađi pobjednik hrvatskog MasterChefa.

''Ne mogu uopće shvatit di sam i šta sam, ali super je osjećaj, samo treba koji dan da se slegnu emocije pa ću onda biti možda svjesniji toga svega'', rekao je za InMagazin.

Borbeno, ali fer i prijateljski, s mnogo međusobnog poštovanja, kaže, takvo je bilo njihovo posljednje kuhanje u MasterChefu. A posebno emotivno je bilo kad su vidjeli sve bivše kandidate.

''Možda je veća nervoza prije samog kuhanja, prije samog ulaska u studio jer smo konstantno iščekivali taj trenutak kad ćemo ući unutra, vidjeti sve svoje prijatelje gore, žiri je tamo i ono kad ćemo krenuti kuhat. Nekako kako smo oboje ušli unutra, odradili to sve, malo smo bili emocionalni tj. ja sam bila malo i kad smo krenuli kuhat jednostavno je to sve skupa napustilo moje tijelo i samo smo krenuli'', priča Sarah.

''Nekako kako sam mislio da će mi nabit stres i nervozu i meni i Sari, opet su bili dobri, nisu puno vikali, ali su bila baš ono podrška i nekako dali su mi taj neki osjećaj, koji nikad ne doživiš na takav način'', ispričao je Luka.

Planova za nastavak sada je mnogo

''Relacija će mi biti sada malo češća Hrvatska - Danska, dok ne isplaniram što ću i kako ću dalje'', rekla je Sarah.

''Mogli bi otić malo u Dansku na kavu, nakon toga svega kad vidimo što će bit ćemo realizirat neke ideje i dat sve od sebe da uspijemo'', dodao je Luka.

Iskustvo kuhanja u ovoj uzbudljivoj kuhinji preporučili bi svakomu.

''Preporučujem svima koji vole kuhat, koji se vide u ovome da se prijave na MasterChef, naporno je, stresno je ali isplati se'', poručila je Sarah.

''Isplati se sigurno, i ako ti ne donese ništa nakon ovoga svega, donijelo ti je dovoljno do sada to što si sudjelovao, što si upoznao toliko ljudi, svojih prijatelja s kojima u tri mjeseca saznaš sve. Skupa ste 24 sata dnevno'', pričaju finalisti za InMagazin.