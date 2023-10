POBJEDA HAJDUKA! Slaven Belupo – Hajduk 0-1: Mnogo bolje prvo poluvrijeme Bijelima je bilo dovoljno za sva tri boda u Koprivnici

Bijeli su od 18 sati gostovali u Koprivnici kod Slaven Belupa u sklopu 13. kola SuperSport HNL-a. To je ujedno premijera Mislava Karoglana po povratku na Hajdukovu klupu nakon razlaza s Ivanom Lekom. Hajduk će pokušati sanirati vrlo neugodan dojam nakon domaćeg poraza od Osijeka, a Slaven Belupo i Rudeš u posljednjem su kolu odigrali bez golova. Karoglan je u prvu postavu poslao Pukštasa, Uremovića i Žapera.

Počelo je vrlo dinamično s obje strane, prvo je napao Hajduk preko opasna udarca Krovinovića, Sušak je obranio, na odbijancu je bio Sahiti, no domaća je obrana to sanirala, a zatim je nezgodan ubačaj išao na Štrkalja koji je umjesto u skoku ipak završio na travnjaku. U 5. minuti velika prilika za Hajduk, lopta je nakon Krovinovićeva kornera padala kroz domaći peterac, Melnjak ju je propustio, a Uremović je iz neposredne blizine nije uspio zahvatiti i zakucati u mrežu. U 8. minuti Bijeli opet napadaju, Sahiti je opalio s 20 metara, malo pored vratnice, uz isprike Livaji i Krovinoviću što im nije proslijedio loptu. U 10. minuti Liber je opasno zaprijetio izvrsnim udarcem, ali Lučić je još bolje obranio. Hajduk je odmah potom nastavio s ofenzivnim akcijama.

Krovinovićev je udarac iz 18. minute išao direktno u vratara. Pukštasov je pokušaj iz 25. minute završio isto. U 31. je minuti Belupova lopta opasno šetala pred Lučićevim golom, na kraju je Hoxhin udarac završio kao korner, ali bez nove opasnosti po Hajdukov gol. U 33. je Sahiti uputio odličnu povratnu loptu nakon dobro pripremljene akcije, no Livaja je slabo pucao. Dvije minute kasnije Hoxha je pogodio vanjski dio Lučićeve mreže, a uskoro i zaradio žuti karton zbog prekršaja nad Sigurom.

U 41. minuti velika gužva pred Belupovim golom, Pukštas je ubacio loptu, Sahiti primirio, a Livajin je udarac završio na Borasovoj ruci. Nakon VAR provjere, sudac Mateo Erceg pokazao je na bijelu točku, a kapetan Livaja bio je precizan u 43. minuti za 0:1, svoj prvi gol nakon 20.8. kad je zabio Rudešu. To je ujedno bila posljednja akcija u prvome dijelu.

Prva je akcija u drugome dijelu bio volej Dialla u 48. minuti, no bio je neprecizan. Minutu kasnije Hoxha je pobjegao Siguru i ubacio pred Lučića, Štrkalj je skrenuo loptu, no Hajdukov je golman izvrsno intervenirao. Lepinjica je požutio u 56. minuti. Krovinović je odmah potom zaradio žuti karton u 58. minuti, što znači da ga neće biti u nadolazećoj utakmici jer mu je to treća opomena. U 63. minuti Štefulj je snažno pucao izvan šesnaesterca, ali bez potrebe za intervencijom Hajdukova vratara. Zatim je Krovinović napustio igru, a Moufi ga je zamijenio.

Bosecov je ubačaj iz 71. minuti Šarlija izbio u korner. U sljedećem prekidu izišli su Melnjak i Sahiti, a ušli Trajkovski i Dolček. U 77. minuti prilika za Slaven Belupo, nakon udarca iz kuta lopta je stigla do Božića koji je pucao iz okreta s osam metara, ali iznad grede. U 80. minuti i Livaja se žutim kartonom isključio iz konkurencije za utakmicu protiv Rudeša. Dvije minute kasnije sudac Erceg nije bio tako agilan kad je trebalo kazniti Borasa zbog povlačenja Livaje za dres. Karoglan je potom opet mijenjao, i to neobična izmjena – Dolček, koji je netom prije ušao, izišao je iz igre, zamijenio ga je Elez.

U prvoj minuti sudačke nadoknade bio je popriličan nered pred Hajdukovim golom, pokušavali su Agbekpornu i Lepinjica, no bez učinka. Uslijedio je period stihijskih napucavanja s obje strane, jedno Lučićevo boksanje nabačaja i Belupov udarac iznad grede. Trajkovski je imao sjajnu priliku u 5. minuti nadoknade nakon Livajina dodavanja, ali vratar Sušak odlično se bacio na taj udarac i spriječio drugi Hajdukov zgoditak. To je bio posljednji pokušaj prije završnog sučevog zvižduka.

Dojam je u prvom poluvremenu bio mnogo bolji, igra se u nastavku poprilično umrtvila, ali Hajduk je na kraju ipak uzeo puni plijen iz Koprivnice.

SLAVEN BELUPO: Sušak - Bosec, Božić, Boras, Štefulj - Lepinjica, Agbekpornu - Liber, Mioč, Hoxha - Štrkalj

Klupa: Čović, Martinaga, Šakota, Cascini, Nongoh, Račić, Ćurković, Mađarić, Claudemir, Međimorec, Kamberi, Ortiz

HAJDUK: Lučić - Sigur, Šarlija, Uremović, Diallo - Pukštas, Žaper, Krovinović - Sahiti, Livaja, Melnak

Klupa: Kalinić, Kalik, Trajkovski, Benrahou, Moufi, Elez, Dajaku, Mikanović, Dolček, Lauš, Čuić

