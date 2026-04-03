Pločani uvjerljivi u Zagrebu: Momčad Miše Krstičevića lako se obračunala s Trnjem

Nogometaši Jadrana Luka Ploče upisali su veliku gostujuću pobjedu u Zagrebu, gdje su u susretu protiv NK Trnje slavili s čistih i zasluženih 2:0. Momci iz Ploča, koje vodi trener Mišo Krstičević, lako su se razračunali s domaćom momčadi i pokazali zašto s pravom ciljaju visoko.

Prema objavi NK Jadran Luka Ploče na službenoj Facebook stranici, pobjeda je ostvarena sigurnom, zrelom i discipliniranom igrom, a sve je bilo praktički usmjereno već od samog otvaranja susreta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Munjevit početak gostiju

Jadran je utakmicu otvorio na najbolji mogući način. Već u 3. minuti pogodio je Vučković i tako gostima donio rano vodstvo, ali i dodatno samopouzdanje za nastavak dvoboja. Bio je to idealan početak za sastav iz Ploča, koji je od prve minute nametnuo svoj ritam i jasno dao do znanja po što je stigao u Zagreb.

Rani pogodak dao je dodatni impuls gostima, koji su nastavili pritiskati obranu Trnja i stvarati opasne situacije pred domaćim vratima.

Bolja igra Jadrana došla je na naplatu i u završnici prvog dijela. U 40. minuti dosuđen je jedanaesterac za goste, a Marić je ostao miran i sigurno pogodio za povećanje vodstva na 2:0.

Upravo su ta dva trenutka, Vučkovićev pogodak na samom početku i Marićeva realizacija s bijele točke pred odlazak na odmor, prelomila utakmicu. To potvrđuje i klupska objava nakon susreta, u kojoj su istaknuti strijelci i minute pogodaka.

Zrelo i odgovorno do kraja

U drugom poluvremenu Jadran nije dopustio nikakvu neizvjesnost. Momčad Miše Krstičevića odigrala je nastavak susreta zrelo, odgovorno i bez panike, uz potpunu kontrolu igre i rezultata. Nije bilo srljanja ni nepotrebnog rizika, već upravo ono što se traži od ozbiljne gostujuće momčadi koja zna kako sačuvati stečenu prednost.

Iz pločanskog kluba poručili su da je cijela momčad bila na visokoj razini — čvrsta, konkretna i disciplinirana — što se najbolje vidjelo upravo u načinu na koji je utakmica privedena kraju.