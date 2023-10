Plenković o ustaškoj pjesmi na tribinama: "Zar nema reprezentacija dovoljno lijepih pjesama? To rade ljudi koji žele zlo reprezentaciji"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom 28. obljetnice Grada Zaprešića, a uz njega je bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Aktualnost u političkom prostoru svakako je potencijalno ispitivanje Frane Barbarića i premijer nije mogao izbjeći to pitanje.

“To nema veze sa mnom, ne znam ništa o tome, pitajte njega”, kazao je pa komentirao tužbu koju je protiv Mostovg zastupnika Zvonimira Troskota pokrenuo HEP, piše N1.

“Ionako ima imunitet pa ništa od toga.”

Na svako inzistiranje, premijer je govorio ili da ne zna o čemu se radi ili da ga se pita nešto bitno, iako je javnosti tema kao ona o Barbariću bitna. Komentirao je zato što su na Markovom trgu i dalje ograde.

“Koliko znam, tu temu vrte nevladine udruge i neke političke stranke. Mislim da tu priču treba rasvjetliti do kraja. Oskar Fiuri, hrvatski policajac, ostao je živ i to je dobro. Završilo je bolje nego je trebalo. Podsjećam, do tada Hrvatska nije imala takvu vrstu terorističkog napada na zgradu Vlade. Odabrao je politički simbol protiv kojeg je nešto imao, očito jer mu je netko isprao mozak. Ponavljam, izrazito su rijetke zemlje u Europi do čijih zgrada, gdje rade najviši dužnosnici, može doći. Imali smo ozbiljnu situaciju i situaciju bez presedana.”

Osvrnuo se ponovno na sukob Izraela i Hamasa te ponovio da izraelska strana ima potpuno pravo na samoobranu.

“Napad Hamasa najsnažnije osuđujemo. Izrael ima pravo na sigurnost i samoobranu, a pritom mora poštovati načela humanitarnog i međunarodnog prava. Naš je glavni cilj da ne bude civilnih žrtava ili da ih bude što manje. Želja nam je da sukob na Bliskom istoku ne eskalira jer imamo previše aktivnih sukoba na europskim granicama.”

Plenković o afričkoj svinjskog kugi

Premijer se osvrnuo na afričku svinjsku kugu i naglasio da nikome nije u interesu eutanizirati svinje, ali da je to jedino rješenje kako bi se zaustavilo širenje bolesti. Kritizirao je i političare koji prozivaju vlast zbog toga, kao i pozive oporbe za opoziv ministrice poljoprivrede Marije Vučković.

“Pomoći ćemo svinjogojcima, to uopće nije pitanje i to smo im rekli. A ovi drugi paratiziraju na toj temi, nemaju što drugo za reći. Samo neinformirani i neupućeni mogu kritizirati te poteze. I da mi je vidjeti tu raspravu oko opoziva ministrice, kako bi netko mogao kontrirati navodima struke. Evo, ako netko iz struke kaže da postoji način, dat će ministrica ostavku.”

Što se ustaštva na utakmici hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik Zlatko Dalić tražio je pomoć države po tom pitanju.

“Nije to njegova zadaća. Krivnja je na toj skupini ljudi koji su pjevali ustaške pjesme, što osuđujem. Njihova namjera je najgora moguća. Nema se što na javnom mjestu, pogotovo na utakmici Hrvatske, pjevati ustaške pjesme. Zar nema reprezentacija dovoljno lijepih pjesama? Mi u 2023. ponavljamo i dalje takvu priču… To rade ljudi koji zlo reprezentaciji. Naravno da će policija istražiti tko je to radio.”