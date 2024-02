PLENKOVIĆ O PULJKOVOM CENTRU: "Nema dileme da su to proruski orijentirane stranke"

Sjednica šireg predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice održala se u prostorijama zagrebačke organizacije te stranke, a nakon nje premijer Andrej Plenković obratio se medijima, piše Index.

Na početku je ponovo čestitao vaterpolistima na naslovu svjetskih prvaka.

Spominje obnovu bolnica. "Imat ćemo ne samo konstrukcijski obnovljene bolnice već i nove zgrade", rekao je.

Osvrnuo se na projekt rješavanja otpada u balama kod Varaždina.

"Hrvatska bilježi jedan od najvećih, najviših gospodarskih oporavaka. Išli smo sa snažnim mjerama... Omogućili smo i rast plaća...", kaže.

Spominje i porinuće broda u 3. maju kojem je prisustvovao. Kaže i da je, "otkad su reanimirali brodogradilište", izgrađeno više brodova.

Prebacio se na trezorske zapise. "Već je prvi dan uplaćeno 70 milijuna eura, a interes je iskazan za 300 milijuna eura."

O prosvjedu oporbe

"Politički smo analizirali situaciju s prosvjedom u subotu. Kolege koji su to pratili govorili su o političkim porukama. Radi se o prosvjedu radikalne ljevice. To su poruke koje se mogu čuti u totalitarnim režimima. Predsjednika Tuđmana su nazivali mafijaškim bossom, što smatramo neprihvatljivim i razotkrivajućim. To su ljudi koji bi zabranjivali rad političkim strankama. Te poruke, uz samo jednu hrvatsku zastavu, uokvirile su te političke stranke, koje se idu izvrtati kako bi se oprale sramote. Naše poruke upućene su organizatorima, ne građanima. To su ljudi koji bi hapsili, uhićivali...", rekao je.

"Organizatori tog prosvjeda su stranke radikalne ljevice, kamufliraju se... Tu nema stranaka centra. Nema dileme da su to proruski orijentirane stranke", rekao je.

"Zašto smatram da su ti ljudi proruski orijentirani, a ne proukrajinski? Pogledajte glasanje u Hrvatskom saboru o pomoći Ukrajini, bila je riječ o obuci, potpuno benigno", kaže. "Ovi čak nisu bili u stanju dići ruke za obuku. To su ovi koji su pozvali na prosvjed", dodaje.

"Predsjednik SDP-a je rekao da je Zakon o hrvatskom jeziku kretenski zakon. To je jako važno da građani znaju. Mi smo centar, oni su radikalna ljevica, protiv pomoći Ukrajini, a time de facto za Rusiju", rekao je.

"Svatko ima pravo prosvjedovati, nemamo ništa protiv. Ali imamo protiv vulgarnosti. Imamo protiv onih koji Zakon o hrvatskom jeziku smatraju kretenskim. Mi imamo toliko postignuća... Ova izborna utakmica će biti utakmica između istine i laži, oni više ne žele čuti naše argumente. Mi smo za njih lopovi koje treba zabraniti. Hrvatsko društvo prepoznaje mržnju, bezidejnost i floskule. Imamo mržnju krajnje ljevice i krajnje desnice. Mi smo centar, desni centar", govori.

Novinarska pitanja

Novinari ga pitaju tvrdi li da je svih 11 stranaka koje su prosvjedovale radikalna ljevica.

"A tko nije?" uzvratio je.

"Oni su kameleon, kakav centar? To je daleko na lijevom spektru, oni centra nisu vidjeli", rekao je o stranci Centar Ivice Puljka.

"Sada prosvjedovati, zbog čega? Zbog procedure, zakonite, izbora glavnog državnog odvjetnika", rekao je.

Može li im ujedinjena ljevica napraviti štetu?

"Gledajte, mi smo ozbiljna vlada, ne molimo da netko ide s nama. Porazili smo već Milanovića. Imamo svoje vrijednosti. Nitko nije slijep ni naivan. Oni govore da je Zakon o hrvatskom jeziku kretenski. Od koga da mi imamo, kako vi kažete, strahove? To su neozbiljni, neodgovorni ljudi. Ja razumijem da njima nije lako, pa moraju izmišljati krize", rekao je.

Što će odgovoriti oporbi - zašto ne raspustiti sabor?

"A zašto da?" odgovorio je.

Pitaju ga o Milanoviću.

"On je potpuno nebitan. On je vođa ove ekipe. Iskočio je jako iz svojih ovlasti", rekao je.

"On je uveo vulgarnosti. Sad svaka šuša misli da može pljuvati po nekome bez reakcije... Ostavština Milanovića bit će što je emancipirao primitivizam, vulgarnost i prostakluk. To nije naš put, ni dobar put za Hrvatsku. Moj put je Edi Kučan", kaže.

"S kim se ovaj sastao u pet godina? Što je napravio za Hrvatsku? S kime se sastao, gdje je bio? Ništa...", govori o Milanoviću.

Upitan je i o tome što nije bilo dočeka vaterpolista u Zagrebu: "To pitajte gradonačelnika... Uvjeren sam da ćemo gledati da je bio nesporazum i da ćemo onda u 7:30 zaboraviti. Da je bio HDZ-ov gradonačelnik, gorjele bi mreže."

Nakon pitanja o Turudiću prekinuo presicu

Boji li se da je naštetio izbor Turudića pa zato odgađa izbore?

"Ne, kakve veze imaju te dvije stvari?" odgovorio je.

"Europski tužitelji nisu nikakvi Europljani, nego naši ljudi koji su se prebacili iz Državnog odvjetništva. S kunske plaće su se prebacili na eure, na ogromnu plaću. Nema stranaca", rekao je.

Plenković je prozvao Milanovića i DORH da nisu na vrijeme obavijestili o spornim činjenicama o Turudiću, okrivio ih za nečinjenje i ustvrdio da nisu radili u interesu Hrvatske. Novinari su ga pitali je li i on odgovoran za nečinjenje jer je, nakon što je sve saznao, kada god to bilo, išao do kraja s izborom Turudića. Na to pitanje nije imao odgovor.

Novinarski pokušaji da dobiju od njega odgovor zašto je inzistirao na izboru Turudića unatoč svemu što je izašlo u javnost i činjenici da je Turudić neupitno lagao u više navrata također nisu bili uspješni. Rekao je: "Prošlo je puno vremena" i prekinuo presicu.