PLANIRATE IZLAZAK? Vikend program Back Bara Plana B za vas sprema pravu zabavu

Započnite vikend s mješavinom autorskih bisera i nezaboravnih obrada uz Vertigo Trio u Back Baru Plan B!

Petak u 23 h rezerviran je za ovaj energični trio. Antonio Pešo na gitari, Ivan Luketić na ritam gitari i vokalu te Mladen Luketić na cajonu, spremni su vas provesti kroz večer ispunjenu pop, rock i blues zvucima, upotpunjenu filozofsko-romantičnim tekstovima. Uživajte u hitovima poput "Zamisli", "Predugo", "Ikar", "Dok grijem ti ruke", "Događamo se mi" te u novim autorskim pjesmama. Bend će vas osvojiti i izvedbama stranih i domaćih obrada, uključujući pjesme Haustora, Neki to vole vruće, Dina Dvornika, Ray Charlesa, Joea Cockera i mnoge druge!

SPONZORIRANI SADRŽAJ / Foto: PROMO

Pozornicu Back Bara u subotu preuzimaju Dreamersi!

Pripremite se za putovanje kroz najveće Ex-Yu rock hitove. Od Azre do Bijelog Dugmeta, od Riblje Čorbe do Prljavog Kazališta, Dreamersi će vas voditi kroz repertoar koji obuhvaća najveće hitove bendova kao što su Električni Orgazam, Idoli, Haustor, Bajaga, Film, Zabranjeno Pušenje, Đorđe Balašević, Majke, Parni Valjak, Psihomodo Pop, Let 3, Opća Opasnost, Partibrejkers i mnogi drugi!

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 10 eura, a možete ih nabaviti putem Entrio platforme na sljedećem linku: https://www.entrio.hr/event/dreamers-exyu-17244.

Ne propustite priliku za nezaboravni glazbeni doživljaj ovog vikenda u Back Baru Plan B!