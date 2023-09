PLANIRATE AKTIVNOSTI ZA VIKEND? RAZMILISTE DVAPUT Subota mjestimice donosi preko ekstremnih 100 litara kiše. Pročitajte detalje prognoze

Već je jučerašnji dan donio prve znakove promjene vremena pred nama. Tako je u sjevernoj Dalmaciji, ali i na vrgoračkom području, palo 20 do 40 litara liše po metru kvadratnome. Ipak, to je tek puki uvod u dinamične atmosferske procese koji će se nad nama odvijati u dane vikenda. Petak će još uglavnom biti pošteđen oborina, barem do večeri, no ne i snažnog vjetra. Ipak, glavnina oborine past će u subotu kada će mjestimice u Dalmaciji biti i jačeg grmljavinskog nevremena s vrlo obilnim oborinama.

Oborine nam donosi ciklona i frontalni poremećaj koji će se preko područja sjeverne Italije i Jadrana postupno premještati dalje prema jugoistoku. Kao ni prošla, niti ova ciklona neće označiti kraj topline jer će, usprkos prolaznom osvježenju, cijeli sljedeći tjedan biti nešto toplije od prosjeka za dio godine te suho i pretežno sunčano.

Jesen počinje upravo ove subote i to sa stilom - uz obilnu kišu. No već sljedeći tjedan izgledno je - bablje ljeto, iako bez vrućina.

Danas nas očekuje promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Najveći dio dana bit će suho, a navečer će mjestimice u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji biti slabe kiše, osobito u zaobalju. Puhat će umjereno do jako jugo koje će na moru imati vrlo jake udare. Jutro toplije u odnosu na prethodne dane, većinom od 18 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 29°C.

Subota donosi glavninu pogoršanja vremena. Bit će pretežno oblačno uz čestu kišu. Mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, a ne isključuje se mogućnost prolazne tuče. Oborine će u većini predjela biti obilne, a mjestimice može pasti preko 100 litara kiše po metru kvadratnome što može izazvati probleme s oborinskim vodama. Još u noći puhat će jako jugo koje na moru južne Dalmacije može imati olujne udare. Prolaskom fronte zapuhat će umjeren do jak vjetar zapadnih smjerova, a prema večeri zapuhat će umjerena po pojačana tramontana. Jutro će biti najtopliji dio dana. Sredinom dana temperature će biti od 15°C u dijelu Zagore do vrlo toplih 26°C na jugu. Prema večeri osvježenje će se proširiti na cijeli Jadran.

U nedjelju još u početku oblačno, povremeno uz kišu, na jugu i pljuskove s grmljavinom. Oborine će se najduže zadržati na jugu Dalmacije i nad otvorenim morem, a najprije će završiti na sjeveru Dalmacije. Zapuhat će umjerena do pojačana bura koja će podno Velebita biti jaka s olujnim udarima, ponegdje i orkanskim. Bit će ugodno s najvišim dnevnim temperaturama od 17 ponegdje u Zagori do 25°C na jugu. Navečer će dodatno osvježiti.

Veći dio sljedećeg tjedna bit će pretežno ili djelomično sunčan i suh. Bura će postupno slabiti, od utorka i prestati. Jutro će u početku biti prohladna, dani topli, a u utorak i srijedu i vrlo topli. Hoće li krajem tjedna ponovno biti oborina, zasad je neizvjesno.