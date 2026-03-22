Pjevačica tvrdi da je zbog šale o pobačaju izgubila ugovor od tri milijuna dolara

Švedska pjevačica Zara Larsson tvrdi da je izgubila unosan poslovni ugovor vrijedan tri milijuna dolara nakon što je na društvenim mrežama objavila šalu o pobačaju koja je izazvala podijeljene reakcije.

Cijeli slučaj počeo je na TikToku, gdje je jedna obožavateljica objavila snimku s njezina koncerta uz komentar da tada nije znala da je trudna, ali da je njezina beba ipak “čula pjesmu prije nego što je pobacila”.

Larsson je na to odgovorila igrom riječi, napisavši da je ona “ubila nastup”, dok je obožavateljica “ubila nakon nastupa”, što je izazvalo burne reakcije i otvorilo raspravu o granicama humora kada je riječ o osjetljivim temama.

U videu koji se potom proširio društvenim mrežama, pjevačica je otkrila i konkretne posljedice.

– Zbog te šale, koja je usput bila jako smiješna, izgubila sam ugovor vrijedan tri milijuna dolara – rekla je, dodajući kako je svjesna da se njezini stavovi neće svima svidjeti.

Naglasila je i kako ne želi surađivati s partnerima koji se ne slažu s njezinim pogledima na pravo žena da odlučuju o vlastitom tijelu.

– Ako se ne slažete s mojim stavom da žene trebaju imati pravo na pobačaj ili da se o tome može govoriti i na šaljiv način, onda jednostavno nismo za suradnju – poručila je.

Larsson se osvrnula i na kritike, istaknuvši kako je komentari ne pogađaju te da ostaje pri svom stavu.

Njezina izjava izazvala je podijeljene reakcije. Dok joj dio obožavatelja pruža podršku i brani pravo na slobodu izražavanja, drugi smatraju da je odabrala neprimjeren ton te da takvi istupi mogu imati suprotan učinak u javnoj raspravi o pobačaju.