PITAJ DARIJU "Majka mi stalno govori da on nije muškarac za mene, da je on običan fizički radnik"

Naša Darija Bujas dobila je zanimljiv upit. Ovaj put je u njezinom pretincu 'završilo' jedno vrlo neobično pitanje.

Svoje upite šaljite na mail: darija@dalmacijadanas.hr

Draga gospođo Darija

Obraćam vam se sa molbom da mi objasnite ovaj šušur u glavi. Jesam li zaljubljena i slijepa ili zaljubljena i sretna. Ustvari već mogu napisati da nisam sretna. Zašto? Jer sam tampon između moje mame i muža. Njihov odnos prelazi mrmljanje iza leđa i ružne poglede. Mama bez imalo poštovanja vrijeđa moga muža. U zadnje vrijeme i on je prešao granicu kulture.

Od prvog dana ona ga nije prihvatila. Stalno govori da nije muškarac za mene, a kada sam rodila sina njen komentar je bio - to nije razlog da ostanem sa njim, već da pronađem pravoga oca svom sinu. Fala Bogu, ne živimo sa njoj, već u stanu koji je moj muž dobio u nasljedstvo. Ona je udovica, pa često dođe do nas, a poneka nam pričuva dijete kada ima temperaturu i ne može u vrtić.

Ne mogu reći da je moj muž idealan, ali ne kocka, ne pije, ne vara me i najbitnije volimo se. Samo to mojoj majci nije dovoljno jer muž mi je običan fizički radnik. Zarađuje dovoljno da nam ništa ne nedostaje. Ona i na to prigovora, kaže da sam glupa kada se sa tako malim mogu zadovoljit.

Svako malo dobaci da sam zaljubljena i glupa, zaljubljene oči ništa ne vide. Ja se često zamislim da li je to istina i pokušavam pronaći u mome mužu to loše što moja majka vidi, a ja ne. Često mi dođe da je izbacim iz stana i svog života, ali to je moja mama koja je svoj život posvetila meni. Nije lijepo da bude usamljena, odgajajući mene sve prijateljice je izgubila, a sad je kasno da upoznaje nove.

Luciana