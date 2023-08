PITAJ DARIJU Jedna mama je na velikim mukama i ne vidi izlaz iz problema: "Začepite usta majci i rodbini"

Zanimljiv upit Dariji Bujas poslala je jedna žena čija kćer uskoro slavi rođendan.

Poštovana gospođo Darija,

Imam kćer koja ubrzo slavi drugi rođendan, solidan brak i naravno svekrvu koja ne poštuje osnovna nepisana pravila.

Vratit ću se u vrijeme, kada je moja kćer slavila godinu dana. Zamislite došla je na rođendan ni jedan kolač nije donijela. U tom trenutku nisam ništa rekla, ali sam vidjela kako je moja rodbina gleda, posebno moja majka.

Kada je bio gotov rođendan odmah sam mužu rekla, da sam u šoku kako nije donijela kolač, nije ga morala napraviti mogla je usputno kupiti.

On je ostao u šoku što se zamaram glupostima, naglasio da su njegovi kupili kolica i krevetić, a za prvi rođendan nam dali 200 eura. Zar mi to nije dosta? Znam da je u pravu, ali sada se bliži drugi rođendan i ne želim gledati i slušati cinizam moje majke.

Molim vas da mi pomognete, kako joj dati do znanja da je kod nas običaj donijeti kolač kada se dolazi unuci na rođendan?

Hvala.

DARIJA:

Čitam i ne mogu vjerovati da sam dobila ovo pitanje. Odmah sam ga stavila sa strane i nastavila s drugom porukom, ali stalno mi je tukao po glavi. Zar stvarno ovako nešto razmišlja mlada žena?

Kada sam bolje pročitala, shvatim da ovdje nije problem kolač, svekrva, nevjesta. Već njezina majka, ona je ta koja loži mržnju i svađu. Ako je svekrva napravila grešku (a nije) treba bi izgladiti situaciju. Da njezina kćer ne ulazi u nepotreban sukob sa svekrvom, samim tim i mužem.

Sada me zanima, po čemu je običaj da se nosi kolač na rođendan? Ja imam troje unučadi, nijednom nisam napravila ni jedan kolač za rođendan jer su moji rekli da su sve naručili. Moram priznat, moj poklon nije ni približno 200 eura. Evo javno sam priznala!

Nemam straha da će se moji ljutit, već se dobro nasmijati. Kako netko može poštivati vaše "običaje", a ne poznaje ih. Ako vam je to od životne važnosti da vam uz 200 eura donese i tacnu krempita, onda to i zatražite, uz objašnjenje da je to u vašoj kući običaj i da vaša majka ludi bez tacne njezinih krempita i da nećete spavati s njenim sinom do drugog rođendana. Veoma jednostavno, ali čemu. Bolje usta začepite majci i svoj rodbini.

Kupite kolače, a svekrvu poljubite i iskreno zahvalite na novih 200 eura. Kada vam to muž bude gledao, voljeti će vas do svemira.

Vjerujte mi, bit ćete sretni bez svih "običaja".