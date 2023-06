PITAJ DARIJU "Imam 52 godine, on je 16 mlađi. On više ne želi da se skrivamo"

Svoja pitanja Dariji šaljite na mail: darija@dalmacijadanas.hr

Poštovana gospođo Darija

Imam 52 godine, davno sam se rastavila, teško sredila sebe, emocije prevarene žene, onda tek sve oko sebe. Kada sam prije sedam godina upoznala njega, djeca su još živjela sa mnom. Sada su svoji ljudi i imaju svoje obitelji. Kao i njegov sin. Vi se sigurno pitali, što vam se obraćam?

Pa zato što je on mlađi od mene 16 godina. Ne živimo u istom gradu, ali udaljeni smo oko jednog sata vožnje. Firma u kojoj ja radim surađuje sa njegovom, tako smo se i upoznali.

Nisam ozbiljno shvaćala našu, ja bih rekla, navodnu vezu, ali evo traje punih sedam godina i to sa mnogo ljubavi, povjerenja i poštivanja. Želim tajiti našu vezu, dok on ne. Često odlazimo na putovanja, van naših gradova i Hrvatske, baš uživamo onda u našoj slobodi.

Moj momak financijski nam to može priuštiti. On više ne želi da se skrivamo, kaže djeca su odrasla i nas dvoje imamo pravo na život kakvog želimo. Ja se bojim osude djece i okoline! Je li on u pravu ili je bolje da uživamo u našem miru? Veliko hvala.