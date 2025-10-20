'Pita moja mama imate li jedno jaje' premijerno u GKL Split

Predstava „Pita moja mama imate li jedno jaje“ nastala je prema istoimenoj hit slikovnici slikarice i autorice Tisje Kljaković Braić, premijerno će se izvesti u subotu, 25. listopada 2025. u Gradskom kazalištu lutaka Split.

Priču o Splitu, predstavu nastalu u režiji Renate Carole Gatica te koprodukciji Gradskog kazališta lutaka Split i Teatra Poco Loco, prenosi uz mnogo glazbe, kreativnih scenskih rješenja i prepoznatljivih ilustracija.

Glavni je lik djevojčica Nastja koja bi, kao i svako dijete, rado trčala i skakala, ali mama joj to ne dopušta jer susjeda Čagalj protestira svaki dan, čak i natašte!

- Zato Nastja po cile dane…pardon: po cijele dane gleda televiziju i zamišlja kako u njenoj zgradi živi još i koka Anđelka, Božo Linčina kojem sve je tlaka, susjeda Tapirka koja se silno plaši frizera, Sipa koju bez prestanka crne misli muče, poznati lažov Uholaž i mnogi drugi čudni likovi.

Jesu li Nastjini susjedi zaista životinje? No, nije to ništa neobično ako si dijete i radi ti mašta. Takav svijet stvoriš u trenu – gdje moguće je sve i svašta!

Dramatizaciju predstave potpisuju Ivana Đula i Milica Sinkauz, a u splitskom izdanju igraju Milana Buzolić, Ivan Medić i Nina Vidan. Glas pripovjedača posudio je frontmen grupe TBF, Mladen Badovinac. Za scenografiju je zaslužna Renata Carola Gatica, za kostimografiju Sonja Obradović, a koreografiju Noemi Dessardo. Oblikovanje svjetla potpisuje Lucijan Roki, a oblikovanje tona Franko Perić.

Raspored izvedbi i više informacija o predstavi „Pita moja mama imate li jedno jaje“ potražite na www.gkl-split.hr.